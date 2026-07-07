El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que insiste que se vulneró el debido proceso y sigue el impedimento para acceder a toda la información para preparar su defensa.

“Me vuelvo a dirigir a usted para seguir denunciando las vulneraciones al debido proceso, derecho a una defensa adecuada y obstrucción de la ajusticia” Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna

Así lo dijo en una nueva carta escrita a mano y fechada el 4 de julio de 2026 desde el panal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra recluido.

Nuevamente, Manuel Roberto Farías Laguna expresó que fue vinculado a proceso con un video anónimo de YouTube como única prueba para responsabilizarlo de usar sus cargos en la Secretaría de Marina (Semar) para permitir un gran esquema de huachicol fiscal.

Manuel Roberto Farías Laguna niega haber colocado personal en Aduanas

Manuel Roberto Farías Laguna negó que haya tenido cargos en la Marina que le permitieran la designación de personal, y que por lo tanto, no tuvo control sobre Aduanas marítimas.

También denunció que en la Unidad de Inteligencia Naval coercionaron a personal de la Semar para obtener declaraciones inculpatorias en su contra.

Señaló que ha colicitado entrevistas con quienes han declarado en su contra con dichos de terceros, pero se las han negado, así como otros elementos que servirían para su defensa, con pretextos de supuesta Seguridad Nacional.

“Resulta atípico, incoherente y además ilegal el trato que se me esta dando” Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna

Manuel Roberto Farías Laguna niega culpabilidad y se considera chivo expiatorio

De la misma manera, el vicealmirante Manuel Roberto Farias Laguna se quejó que desde Palacio Nacional se le haya exhibido como un líder de organización de huachicol fiscal.

Dijo que se le hace ver como culpable pero que “no tengo relación alguna y evidentemente solo tratan de usarme como chivo expiatorio”.

Por ello, en su carta dijo que mal informan a Claudia Sheinbaum y le pidió que se le permita defenderse conforme a derecho.

También pidió que se respete su presunción de inocencia, se garantice el debido proceso y se deje de obstruir su defensa.