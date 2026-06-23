Roberto Farías Laguna recibe fallo en su contra. Un juez Tercero de Distrito le negó un amparo contra su vinculación a proceso por huachicol fiscal.

De acuerdo con lo determinado por el juez del Estado de México, no se ampara ni protege a Roberto Farias Laguna, por lo que se quedará en el Cefereso No.1 de Almoloya, El Altiplano.

En octubre de 2025, Roberto Farías Laguna presentó un amparo para evitar el proceso por las imputaciones formales de la Fiscalía General de República sobre delincuencia organizada.

El vicealmirante de la Secretaría de la Marina (Semar) ha declarado en múltiples cartas que no encabezó ninguna organización dedicada al robo y tráfico de combustible.

Roberto Farías Laguna: juez niega amparo por huachicol fiscal

El juez Tercero de Distrito del Estado de México, Jorge Adrián Cruz Flores, rechazó amparar a Roberto Farías Laguna contra el auto de vinculación a proceso por el delito de huachicol fiscal.

La sentencia fue dictada el lunes 22 de mayo, para la causa penal 325/2025, en la cual Roberto Farías Laguna buscaba evitar el proceso en su contra.

Aunque acorde con el fallo del juez, Roberto Farías Laguna no se puede amparar ni proteger contra los actos que las autoridades correspondientes precisaron.

Aunque el recurso no cuenta con sentencia pública, derivado del rechazo del juez, Roberto Farías Laguna seguirá en el penal del Altiplano durante la investigación complementaria.

Manuel Roberto Farías Laguna (Semar)

En septiembre, el vicealmirante fue vinculado a proceso por huachicol fiscal, con un plazo de investigación de seis meses y la determinación de prisión preventiva justificada.

En octubre, Roberto Farías Laguna había señalado que durante su audiencia a vinculación a proceso la FGR no habría presentado pruebas en su contra, por lo que procedió al amparo.