Epigmenio Mendieta, abogado de los hermanos Farías Laguna, insistió que no es verdad que tenga acceso completo al expediente del caso, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum así lo afirmara en su conferencia mañanera de este 18 de junio.

“La realidad es que no hemos tenido acceso completo a la carpeta de investigación y la parte que hemos obtenido es porque las ha obligado una juez de control…” Epigmenio Mendieta. Abogado de los Farías Laguna

Epigmenio Mendieta detalló que la investigación actualmente consta de 28 tomos, 75 anexos y dos cuadernillos, y no han tenido acceso a la información clave del caso, la cual se encuentra en los mencionados 75 anexos y dos cuadernillos.

El abogado dijo en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que existe una orden judicial en la que una jueza ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la totalidad de la información pues se ha incumplido reiteradamente.

Claudia Sheinbaum insiste que los hermanos Farías Laguna son los principales involucrados en el huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum dijo que a los abogados debe atenderlos la FGR, ante la insistencia de que la presidenta Claudia Sheinbaum intervenga.

Además, la presidenta insistió que “esencialmente son ellos dos”, en referencia a Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna los que están involucrados en huachicol fiscal y así lo muestran las investigaciones.

Recordó que en marzo de 2025 un buque intentó entrar a Tamaulipas mediante mentiras sobre su contenido y se trataba de huachicol fiscal.

Abogado de los Farías Laguna acusa que le mienten a a Sheinbaum

Epigmenio Mendieta insistió que le mienten a la presidenta Claudia Sheinbaum.

De la misma manera se lazó contra la Marina al señalar que no entrega información requerida con pretextos de seguridad nacional porque hay personas del Morena involucradas.