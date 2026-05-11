Manuel Roberto Farías Laguna, envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que insiste que fue vinculado a proceso sin pruebas y es víctima de un efecto corruptor originado en una de sus conferencias mañaneras.

“...siendo víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de mi audiencia donde se me exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos…” Manue Roberto Farías Laguna

Además, Manuel Roberto Farías Laguna insistió en que hay irregularidades como la falta de acceso completo a su carpeta de investigación, situación que ha denunciado de manera permanente desde su detención.

La carta escrita a mano y fechada el domingo 10 de mayo fue publicada en distintos espacios periodísticos.

Roberto Farías Laguna insiste en irregularidades en su caso

Manuel Roberto Farías Laguna dijo que no se cumple en lo mínimo para señalarlo como culpable y dijo que se puede verificar en su audiencia de vinculación a proceso en la que no hubo ninguna prueba.

Dijo que ello tiene que ver con un efecto corruptor ya que una conferencia mañanera se le exhibió como culpable del delito de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

Agregó que a ocho meses de haber sido detenido se ha violado de manera sistemática su presunción de inocencia y del derecho a una defensa adecuada.

Roberto Farías Laguna insiste en intervención de Sheinbaum ante la Marina y FGR

Manuel Roberto Farías Laguna reclamó que no se ha investigado a la Secretaría de Marina y que pretenden resguardar información por temas de seguridad, la cual le serviría para demostrar su inocencia.

Dijo que a pesar de todo aún no pierde la esperanza de acceder a la justicia que pregona es parte del Estado mexicano.

Por ello solicitó nuevamente su intervención para que no se sigan cometiendo injusticias y arbitrariedades y que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina proporcionen la información que sirva para su derecho de defensa.