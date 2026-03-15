Durante su mensaje en Nayarit acerca del programa Pensión Mujeres Bienestar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló su apoyo a AMLO luego de que este hablara sobre el seguir ayudando al pueblo cubano.
AMLO mencionó que México debe de seguir ayudando a Cuba tras lo sucedido con los diversos bloqueos que el país ha sufrido de manera histórica; algo que reafirmó Claudia Sheinbaum, señalando que su administración seguirá apoyando a dicha nación.
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