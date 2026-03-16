Carlos Castillo compartió vía X una captura de pantalla que muestra la transferencia que hizo a Humanidad con América Latina, asociación civil a la que AMLO pidió donar dinero en apoyo a Cuba.

De acuerdo con el diputado, su donación fue de un mes de su dieta, que según la captura que compartió es de más de 61 mil pesos.

A la par, el morenista citó a José Martí para enfatizar su “deber” de ayudar a quién más lo necesita.

Finalmente, Carlos Castillo invitó a los demás diputados y senadores de Morena a predicar con el ejemplo y hacer su respectivo donativo.

Bloqueo a Cuba saca del retiro a AMLO y pide apoyo en medio de la crisis en la isla

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció en redes sociales para hacer un llamado en nombre del “pueblo hermano de Cuba”.

AMLO se pronunció en torno a la crisis económica y energética que se está viviendo en la isla a manos del bloqueo estadounidense, pidiendo donativos de dinero.

Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México (Moisés Pablo Nava)

En su mensaje el expresidente explicó que el dinero estaría destinado para la compra de alimento, medicamento, gasolina y petróleo.

Y aunque AMLO no mencionó directamente a Estados Unidos, sí criticó la forma en la que se está atentando en contra de la soberanía en Cuba.

<i>“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”.</i> AMLO, expresidente de México

Finalmente, el exmandatario exortó a todo quien pueda a hacer un donativo, iniciativa que ya fue respaldada por Claudia Sheinbaum.

La actual presidenta de México aseguró en un mensaje desde un evento en Nayarit que el gobierno mexicano continuará apoyando a la población en Cuba.