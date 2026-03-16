La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó la tercera reaparición que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tuvo para pedir apoyo solidario a Cuba.

Claudia Sheinbaum respondió a quiénes cuestionaron el origen de la cuenta bancaria donde AMLO pidió depósitos para ayudar a Cuba.

Claudia Sheinbaum reacciona a críticas a AMLO por pedir ayuda para Cuba

El expresidente de México, AMLO, reapareció el 14 de marzo pidiendo apoyos para Cuba, mediante la una cuenta bancaria, pero esto desató críticas.

Ante ello, Claudia Sheinbaum compartió que han sido apariciones específicas las que AMLO ha tenido, siendo la petición de ayuda a Cuba la tercera que tiene desde que terminó su gobierno el 30 de septiembre de 2024.

Asimismo, sostuvo que la petición que AMLO hizo a depositar no fue la única, debido a que hubo varios ciudadanos extendieron la invitación al apoyo solidario a Cuba mediante una nota compartida en La Jornada.

Por otra parte, enfrentó las críticas sobre el origen de la cuenta bancaria que varios criticaron, explicando que al pertenecer a Banorte, “todo es fiscalizado”, aludiendo a que no se desviarían recursos que se obtengan.

“Todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación, igual esta, o sea, no es algo que va a ser excluido de las reglas de los depósitos, etcétera. Todo siempre es fiscalizado”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta también recordó que el llamado de AMLO y otras personalidades es para ser solidarios con Cuba “porque está sufriendo” acusando que los ciudadanos no lo decidieron de esa forma.