Claudia Sheinbaum defendió la reaparición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidiendo apoyo para Cuba y compartiendo las altas posibilidades sobre un depósito para el pueblo cubano.

Asimismo, la presidenta de México explicó que bajo su mandato seguirá “apoyando al pueblo de Cuba” argumentando que esa es la esencia de los mexicanos.

Claudia Sheinbaum sí planea donar al fondo para Cuba que AMLO difundió

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló en la mañanera del 16 de marzo de 2026 sobre la alta posibilidad que hay de que haga un depósito “como persona” al fondo que AMLO impulsó.

Externando estar de acuerdo con el apoyo solidario a Cuba, Claudia Sheinbaum compartió que posiblemente podría hacer un depósito bancario para ayudar, pero antelando que sería de forma personal, no como presidenta de México.

Aunque explicó la alta posibilidad de sí hacerlo, dijo no saber cuánto sería lo que donaría, pero apuntó que posiblemente para el 17 de marzo ya tenga conocimiento e incluso pueda mostrar en la mañanera del pueblo el comprobante del depósito.

“Al mismo tiempo como persona, pues ya veré si hacemos una aportación. Ya lo informaré. Yo creo que sí lo voy a hacer de manera personal, voy a ver, mañana les informo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum seguirá apoyando a Cuba mientras sea presidenta de México

La mandataria compartió que podría depositar a Cuba una ayuda solidaria en la cuenta bancaria que AMLO impulsó, además de argumentar que en su sexenio los seguirá apoyando.

Claudia Sheinbaum expresó que México se ha caracterizado por ser solidario, de forma que el posicionarse a favor de Cuba continuará, mientras esto no ponga en riesgo al país.

Asimismo, recordó que México “fue el único país” que no estuvo de acuerdo en que Cuba tuviera bloqueo comercial y de petróleo por la solidaridad que se tiene.