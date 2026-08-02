Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, tendría vigente una orden de aprehensión en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lavado de dinero.

Según fuentes federales, la orden se emitió por una denuncia hecha por la UIF en diciembre de 2025, en la que se señala al empresario como principal operador de un esquema de manejo de recursos ilícitos.

Esta presunta nueva acusación se suma a otra investigación de 2025, en la que autoridades acusaron a Raúl Rocha Cantú por delincuencia organizada, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.

Congelan cuentas de Raúl Rocha Cantú por investigación de la FGR (Sakchai Lalit / AP Photo / AP)

UIF ubica a Raúl Rocha Cantú como presunto beneficiario de la estructura financiera ilegal

Además de Raúl Rocha Cantú, los empresarios Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar también estarían bajo investigación por el delito de lavado de dinero dentro de la estructura financiera.

Según la UIF, entre los movimientos analizados figuran adquisiciones de inmuebles mediante cheques de caja por un monto cercano a los 7 millones de pesos, así como operaciones bancarias atribuidas a diversas empresas.

Entre ellas se encuentran:

Impulsora Eagle

Operadora de Alimentos

Bebidas de Naucalpan

GI Euromex

Esta última, fue señalada como una de las sociedades de Raúl Rocha Cantú que habría concentrado operaciones financieras por más de 120 millones de pesos durante 2025.

Raúl Rocha Cantú (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

Raúl Rocha Cantú permanece prófugo por el caso de huachicol fiscal

El nuevo procedimiento contra Raúl Rocha Cantú se suma al proceso penal que el empresario enfrenta desde 2025 por presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos y armas de fuego.

En ese caso, la FGR le otorgó inicialmente un criterio de oportunidad para colaborar con la investigación, lo que permitió suspender temporalmente la ejecución de la orden de aprehensión en su contra.

Sin embargo, la Fiscalía dejó sin efectos el beneficio al señalar que Rocha Cantú incumplió con las comparecencias acordadas, por lo que se reactivó la orden de captura y el empresario fue declarado prófugo de la justicia.