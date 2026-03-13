Claudia Sheinbaum celebró el anuncio de un diálogo entre Cuba y Estados Unidos para aliviar el embargo económico vigente desde 1962, que según datos de la ONU ha costado a la isla más de 144 mil millones de dólares.

“¡Qué bueno! Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años hacia el pueblo de Cuba del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la conferencia del 13 de marzo de 2026, la presidenta reiteró que México mantiene una política de apoyo ininterrumpido a Cuba, con envíos recientes de ayuda humanitaria, y se posicionó como posible mediador en medio de las tensiones bilaterales.

Sheinbaum asegura que México seguirá apoyando a Cuba

Durante su conferencia matutina de este 13 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que diálogo que se llevará a cabo entre diplomáticos de Cuba y Estados Unidos.

Pues tal y como confirmó Sheinbaum, México mantiene una política de apoyo ininterrumpido a Cuba, con envíos de ayuda humanitaria recientes como fertilizantes y alimentos en febrero de 2026, posicionándose como posible mediador pese a presiones de la administración Trump.

“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano, por un asunto no solamente de ayuda humanitaria sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos, y la ayuda solidaria y la búsqueda de la paz.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De igual modo, la presidenta de México agradeció las palabras que le dedicó el mandatario de Cuba, Manuel Díaz-Canel, las cuales iban dirigidas con respecto a la ayuda humanitaria que el país envió a la isla.

Es por eso que Claudia Sheinbaum comentó que “agradecemos también las palabras del presidente de Cuba con relación al agradecimiento a la ayuda humanitaria que ha estado enviando México, tanto desde la sociedad como del propio gobierno”.

Sheinbaum desmiente a Tv Azteca

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que es falsa la información divulgada por Tv Azteca sobre la distribución de la ayuda humanitaria en Cuba.

La televisora aseguró que el gobierno de Cuba vendía la ayuda humanitaria de México.