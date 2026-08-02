Este 1 de agosto se dio a conocer que Nirmal “Nims” Purja murió en una avalancha en el Broad Peak de Pakistán, junto con otros 9 alpinistas.

La noticia fue confirmada por Elite Exped, empresa de Purja, en un comunicado.

“Hoy, con profunda tristeza y un inmenso dolor, confirmamos que Nirmal “Nimsdai” Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron. Comunicado Elite Exped

Entre los fallecidos también se encontraban los compañeros de escalada y guías de Nirmal Purja: Pur Bahadur Gurung (Yukta) y Nima Sherpa.

Muere Nirmal Purja en avalancha en el Broad Peak; iba con un grupo de alpinistas (@Elite Exped / Facebook)

Confirman muerte de Nirmal Purja y otros 9 alpinistas por avalancha en el Broad Peak

Tras revelarse la muerte de Nirmal Purja y 9 alpinistas, Elite Exped pidió que se respetará la privacidad de los seres queridos de las víctimas mientras guardan luto.

Igualmente reconocieron el legado de Nims y agradecieron a los equipos de rescate por su apoyo en “circunstancias increíblemente difíciles”.

Muere Nirmal Purja en avalancha en el Broad Peak; iba con un grupo de alpinistas (@nimsdai / Instagram)

Reportes indican que el accidente ocurrió el pasado jueves 30 de julio cuando los alpinistas se encontraban a 6 mil 600 metros de altitud en el Broad Peak.

A partir de ese momento dejaron de tener comunicación con los alpinistas.

Un equipo de rescatistas logró encontrar cuatro cuerpos y recuperar tres de ellos el 31 de julio entre condiciones meteorológicas complicadas.

Para este sábado, helicópteros militares reanudaron las labores de búsqueda.

La expedición estaba conformada por Nirmal Purja, cinco alpinistas nepalíes, un paquistaní, una omaní, un chino y una estadounidense.

De acuerdo con la policía local, los restos la alpinista omaní, identificada como Nathira Ahmed, fueron trasladados a Islamabad.

Mientras los cuerpos de la estadunidense Mallory Geis y del nepalí Bahadur Gurung siguen en un hospital de Skardu, en el norte de Pakistán.

Nirmal Purja, alpinista nepalí, logró la fama en 2019 al escalar las 14 cumbres más altas del mundo en 189 días, su hazaña quedó grabada en el documental “14 Peak: Nothing Is Impossible” de Netflix.