Roldán Álvarez Ayala, familiar del "R1“, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, fue expulsado de Morena desde noviembre de 2025, aclaró el partido en un boletín.

Ante los señalamientos sobre el hoy detenido “R1” y su relación familiar con Roldán Álvarez Ayala, se informa que este último fue expulsado de Morena desde noviembre de 2025 Morena

El partido también negó que Ramón Ángel Álvarez Ayala alias “R1”, sea o haya sido militante del partido, ya que, aseguró, este nunca ocupó ningún cargo dentro del movimiento.

Comunicado Morena (Especial)

Comunicado Morena (Especial)

Roldán Álvarez Ayala gobernó Apatzingán; sus hermanos son el “R1” y el “R2”

Roldán Álvarez Ayala, exalcalde de Apatzingán y exconsejero de Morena, ha sido identificado como hermano de Ramón Ángel “R1”, líder de "Los Rs“, un grupo vinculado al CJNG.

Según informó Omar García Harfuch, otro de los hermanos Álvarez Ayala, llamado Rafael alias "R2“, asumiría el liderazgo de los “Rs” tras la detención de “R1″.

Frente a la polémica detención, Morena informó que Roldán Álvarez Ayala fue expulsado desde noviembre de 2025, el mismo mes en que fue asesinado Carlos Manzo, aunque sin dar mayores detalles de su salida.

Asimismo, el partido reiteró que “en Morena no se encubre a nadie, no se solapan complicidades y no se tolera ninguna forma de colusión con el crimen” de ningún tipo.

¿Quién es Ramón Ángel Álvarez Ayala? Líder de los Rs (Gabinete de Seguridad)

Leonel Godoy se deslindó de Roldán Álvarez Ayala

Previo al comunicado, el diputado federal de Morena, Leonel Godoy, negó tener algún vínculo político con Roldán Álvarez Ayala, aunque admitió que éste perteneció al PRD y colaboró en su administración de 2008 a 2012.

No obstante, Godoy comentó que es posible que la militancia de Roldán Álvarez Ayala en Morena no tuviera nada que ver con las actividades delictivas de su hermano.