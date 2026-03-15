Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, agradeció la muestra de solidaridad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien salió del retiro con un mensaje en apoyo al pueblo cubano.

Tras la reaparición del expresidente de México a través de una publicación en la red social X, Díaz-Canel agradeció el gesto.

AMLO recordó en su mensaje que a pesar de estar en retiro, no olvida a Cuba.

Gracias, querido hermano @lopezobrador_ .



En nombre de #Cuba, no me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de #México a la heroica resistencia del pueblo cubano.



Y jamás olvidaremos tu permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable… https://t.co/Z9ivRPm1pT — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 15, 2026

Díaz-Canel llama hermano a AMLO tras apoyo por Cuba

En su mensaje, Díaz-Canel llamó a AMLO “hermano” y declaró, en nombre de Cuba, que no se cansaría de agradecer la generosa solidaridad y el acompañamiento de México a la heroica resistencia del pueblo cubano.

Afirmó que jamás olvidará el permanente y decisivo apoyo al fortalecimiento de esa entrañable amistad con el pueblo de México.

¿Qué dijo AMLO sobre Cuba?

A pesar de estar en su retiro, AMLO afirmó que lo hiere de manera personal que “busquen el exterminio” de Cuba por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía.

Además defendió su postura ante el bloqueo a Cuba, que si piensan que es un “pleito ajeno”, recordó una frase histórica de Lázaro Cárdenas, en el marco de la invasión de playa Girón-Bahía de Cochinos en Cuba.

Por su parte, AMLO pidió a los ciudadanos apoyar a Cuba, a través de donaciones a una cuenta bancaria de una asociación civil, llamada Humanidad con América Latina.

Sostuvo que la asociación civil fue abierta por ciudadanos, escritores y periodistas.

Con el fin de poder mandar donaciones a Cuba para comprar:

Alimentos

Medicinas

Petróleo

Gasolina

Incluso, a través de la misma red social X, también la embajada de México en Cuba emitió un breve mensaje en apoyo a la isla, recordando que esta nación no está sola ante el bloqueo que enfrentan desde hace varios años de parte de Estados Unidos.