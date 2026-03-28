Gianni Infantino destacó este sábado 28 de marzo el legado de las pioneras mexicanas que participaron en la Copa Mundial de futbol femenil de 1971.

Infantino recordó cómo conoció la historia de las pioneras mexicanas del futbol, y aprovechando su estancia en el país las aplaudió y pidió reconocerlas.

Gianni Infantino inauguró la exposición Álbum Épico

Así conoció Infantino el legado de las pioneras del futbol en México

Acostumbrado a los largos viajes como presidente de la FIFA, Gianni Infantino recordó en alguna ocasión que el insomnio lo abordó, conoció la historia de las pioneras mexicanas del futbol. “En un viaje vi la película del Mundial femenino de 1971″.

En dicha película, Infantino conoció una versión distinta acerca de la primera Copa del Mundo femenil.

“Siempre me habían dicho que el primer Mundial femenino fue en 1991 en China, pero cuando miré esta película que no conocía fue algo espectacular”, compartió Infantino durante la inauguración de la exposición Álbum Épico en el Museo Yancuic.

Infantino celebra a las pioneras mexicanas del futbol

Gianni Infantino fue directo: “Tenemos que celebrar a estas pioneras del futbol de 1971″.

Valoró e invitó a su lado las exfutbolistas mexicanas, diciendo. “Estas son las pioneras del futbol femenil en el mundo, jugaron en una final con más de 100 mil aficionados, un récord total”.

Infantino recordó que en 1971 en algunos países estaba prohibido jugar al futbol, “pero en México se dio la oportunidad de empezar una historia. Como papá de cuatro hijas, estoy muy orgullosa de todo lo que se ha hecho”.

Cabe recordar que, previo al Mundial de 1991 avalado por la FIFA, en Italia 1970 y México 1971 se celebraron dos torneos femeniles de ese tipo.