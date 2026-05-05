Reyna Gómez, madre de Carolina Flores, dio detalles sobre la mala relación entre la exreina de belleza con su suegra y presunta feminicida, Erika Herrera.

Yo sabía de los problemas que ellas tenían porque mi hija me los platicaba, pero cuando fueron escalando los problemas fue cuando mi hija puso sus límites, para cuando iba a nacer el bebé“. Reyna Gómez, madre de Carolina Flores

De acuerdo con Reyna Gómez, Carolina Flores era insultada por su suegra, Erika Herrera, a quien definió como grosera y clasista, lo que deprimía a la joven.

La mamá de Carolina Flores también hizo otros señalamientos; por ejemplo, que no concuerda la versión de su yerno, Alejandro Sánchez.

Madre de Carolina Flores revela detalles de la mala relación con Erika Herrera

De acuerdo con la madre de Carolina Flores, la relación con Erika Herrera estuvo marcada de tensiones y conflictos que fueron escalando, desde insultos hasta el feminicidio.

Video revela asesinato de Carolina Flores; su suegra disparó (Tomada de video)

Señaló que Erika Herrera llamaba “perrucha” a Carolina Flores cuando pasaba cerca, entre otros roces que abrumaban a la joven a tal punto que dejaba sus planes de lado.

Sin embargo, la llegada del bebé también fue un punto de inflexión, ya que Erika Herrera criticaba la crianza de Carolina Flores; que evitara el llanto o restringir visitas tras su nacimiento.

La madre de Carolina Flores apuntó que el último mensaje de su hija fue cuando le informó sobre la llegada de su suegra, Erika Herrera, la cual habría sido sorpresa.

Esto lo confirma la mamá de Carolina Flores, ya que junto a Alejandro Sánchez, planeaban viajar a Ensenada, Baja California el 23 de abril, hecho que Erika Herrera podría impedir.

Madre de Carolina Flores expresó confusión tras versión Alejandro Sánchez

Reyna Gómez también señaló su incredulidad sobre la versión de Alejandro Sánchez, sobre esperar un día completo para denunciar, aunque hubiera estado en shock.

Y es que, desde el miércoles 15 de abril, Carolina Flores dejó de contestarl; fue hasta el día siguiente que Alejandro Sánchez le dio la noticia.

Alejandro Sánchez le informó que su mamá —Erika Herrera— mató a Carolina Flores, cuando estaba interponiendo la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de CDMX.

La madre de Carolina Flores añadió su sorpresa sobre que Alejandro Sánchez dejara el cuerpo de su esposa, ya que la Fiscalía lo levantó hasta el día siguiente.