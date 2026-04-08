Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos avalaron el dictamen que permite al Senado legislar una Ley General contra el feminicidio.

De acuerdo con la información, la iniciativa pretende reformar el artículo 73 constitucional y la ley sería “un paso fundamental para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres”.

La reforma al artículo 73 constitucional responde a un panorama crítico donde, según la información, en 2025 se reportaron 4 mil 523 carpetas de investigación por feminicidio en México.

Senado discutirá la Ley General contra el feminicidio tras aval en comisiones (Carolina Jiménez Mariscal)

Comisiones avalan reforma para legislar Ley General contra el feminicidio; discusión pasa al pleno

Este miércoles 8 de abril, se aprobó en comisiones el dictamen de la presidenta Claudia Shienbaum que permitirá que el Congreso legisle leyes generales contra el feminicidio en el país.

El objetivo central de una Ley General contra el feminicidio es la homologación de normas en todos los estados, de manera que las diferencias entre entidades no permitan la impunidad del crimen.

Durante la discusión en comisiones del Senado se destacó la necesidad de que la ley general tipifique el feminicidio en grado de tentativa, evitando que las autoridades lo califiquen erróneamente como simples “lesiones dolosas”.

Asimismo se señaló la importancia de contar con un presupuesto digno y recursos necesarios que permitan al Estado actuar con una verdadera perspectiva de género y hacer valer la ley.

Tras su aprobación en comisiones, el dictamen será leído en el pleno del Senado hoy mismo, para su discusión en las próximas sesiones, informó Laura Itzel Castillo.