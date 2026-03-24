Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que la reforma para implementar la Ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, presentada por la titular dela Fiscalía General de la Republicanismo (FGR), Ernestina Godoy, va a ser enviada este 24 de marzo al Senado de la República.

“Esta es la propuesta que presentamos hoy, va a ser enviada al Congreso, a la Cámara de Senadores hoy mismo… mañana a mas tardar…” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que esta propuesta de ley para abordar el feminicidio se presenta antes de que termine marzo, mes en el que se conmemora la lucha contra las violencia las hacia las mujeres.

Así lo detalló luego de la la intervención de la fiscal Ernestina Godoy en la conferencia mañanera de este 24 de marzo y de Ingrid Gómez Aracibar, de la Secretaría de las Mujeres.

Claudia Sheinbaum busca replicar modelo contra el feminicidio de Ernestina Godoy en todo el país

Claudia Sheinbaum dijo que otro de los objetivo es que cada muerte violenta de una mujer se investigue como feminicidio y que haya todo un sistema de protección a la mujeres por violencia feminicida.

La presidenta relató que cuando Ernestina Godoy estuvo en la Fiscalía de la CDMX, generó un esquema de investigación y atención al delito de feminicidio que permitió bajar la impunidad.

Por ello ahora buscan llevarlo a todo México con una ley general que sancione y lleve ante la justicia a quien cometa feminicidio.

¿En qué consiste la reforma de la FGR para proteger a mujeres?

La propuesta de ley para proteger a las mujeres responde a una deuda histórica en cuanto a investigaciones y combate a la violencia, dijo Ernestina Godoy.

Por ello, Godoy detalló que las autoridades y dependencias tienen la demanda de maximizar acciones de funcionarios y dependencias contra ese delito y grave violación a derechos humanos.

La reforma consiste en implementar vincular una ley general en la Constitución y para ello se propone modificar el inciso A de la fracción 21 del articulo 73 de la Constitución.