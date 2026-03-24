La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, presentó este martes 24 de marzo la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio.

“Que se garantice desde los distintos niveles de gobierno el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes” Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República

La propuesta, elaborada junto con la Secretaría de las Mujeres, busca establecer un marco nacional uniforme y endurecer las sanciones, con penas de 40 a 70 años de prisión y agravantes en casos específicos.

El proyecto de ley presentado durante la mañanera de Claudia Sheinbaum será enviado al Senado este martes para su discusión y contempla medidas de reparación integral y atención a víctimas.

Ley contra el feminicidio plantea reformar la Constitución

La iniciativa de ley contempla una reforma constitucional al artículo 73, con el objetivo de establecer un marco legal nacional que permita investigar, sancionar y reparar el daño causado por el delito de feminicidio de manera uniforme en todo el país.

Godoy explicó que el objetivo central de esta ley es garantizar a mujeres, niñas y adolescentes el derecho a una vida libre de violencia, mediante acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno.

La iniciativa fue elaborada de manera conjunta por la FGR y la Secretaría de las Mujeres.

Nueva ley contra feminicidio propone penas de 40 a 70 años de prisión

La Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio propone endurecer las sanciones para quienes cometan este delito.

Entre las principales medidas destacan:

Penas de 40 a 70 años de prisión

Multas de mil a dos mil UMAs

En caso de tentativa de feminicidio, la sanción será de la mitad a dos terceras partes de la pena

Además, la iniciativa contempla agravantes cuando la víctima sea:

Niña

Periodista

Mujer embarazada

Persona con discapacidad

Defensora de derechos humanos

Migrante

También se agravará la pena cuando:

El delito sea cometido por una persona servidora pública

La víctima presente ataques con ácido o sustancias inflamables

Las 9 razones de género que se considerarían en el delito de feminicidio

La propuesta establece que se podrán considerar hasta nueve razones de género para acreditar el delito de feminicidio.

Entre ellas destacan:

Signos de violencia sexual

Antecedentes de violencia contra la víctima

Delito motivado por estereotipos o prejuicios

Relaciones de poder o subordinación

Responsabilidades adicionales para feminicidas

Además de las penas de prisión, la iniciativa plantea sanciones adicionales para los responsables, como:

Pérdida de derechos sucesorios

Pérdida de tutela, curatela y patria potestad

Destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos

Asimismo, el delito de feminicidio sería imprescriptible, por lo que no aplicarán amnistías ni libertad condicionada.

También se plantea:

Prohibir excusas absolutorias o atenuantes

No permitir criterios de oportunidad ni conmutación de pena

Reparación del daño y atención a víctimas en la nueva ley de feminicidio

La iniciativa también establece medidas para garantizar la reparación del daño y la atención integral a las víctimas directas e indirectas.

Entre ellas se incluyen:

Atención médica y psicológica urgente para sobrevivientes

Asistencia jurídica especializada y gratuita

Garantía del derecho a la verdad y a la justicia

Seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio

Entrega digna y respetuosa del cuerpo de la víctima

Servicios de traducción e interpretación

Además, medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas.

Programa nacional para prevenir feminicidios

La ley también contempla la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.

Entre sus funciones estarán:

Armonizar el tipo penal de feminicidio en todo el país

Actualizar protocolos de investigación

Crear grupos técnicos especializados en feminicidios

Impulsar un registro nacional de feminicidios

Nuevas políticas públicas contra la violencia feminicida

La propuesta incluye políticas integrales como: