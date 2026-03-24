La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, presentó este martes 24 de marzo la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio.
“Que se garantice desde los distintos niveles de gobierno el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y adolescentes”Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República
La propuesta, elaborada junto con la Secretaría de las Mujeres, busca establecer un marco nacional uniforme y endurecer las sanciones, con penas de 40 a 70 años de prisión y agravantes en casos específicos.
El proyecto de ley presentado durante la mañanera de Claudia Sheinbaum será enviado al Senado este martes para su discusión y contempla medidas de reparación integral y atención a víctimas.
Ley contra el feminicidio plantea reformar la Constitución
La iniciativa de ley contempla una reforma constitucional al artículo 73, con el objetivo de establecer un marco legal nacional que permita investigar, sancionar y reparar el daño causado por el delito de feminicidio de manera uniforme en todo el país.
Godoy explicó que el objetivo central de esta ley es garantizar a mujeres, niñas y adolescentes el derecho a una vida libre de violencia, mediante acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno.
La iniciativa fue elaborada de manera conjunta por la FGR y la Secretaría de las Mujeres.
Nueva ley contra feminicidio propone penas de 40 a 70 años de prisión
La Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio propone endurecer las sanciones para quienes cometan este delito.
Entre las principales medidas destacan:
- Penas de 40 a 70 años de prisión
- Multas de mil a dos mil UMAs
- En caso de tentativa de feminicidio, la sanción será de la mitad a dos terceras partes de la pena
Además, la iniciativa contempla agravantes cuando la víctima sea:
- Niña
- Periodista
- Mujer embarazada
- Persona con discapacidad
- Defensora de derechos humanos
- Migrante
También se agravará la pena cuando:
- El delito sea cometido por una persona servidora pública
- La víctima presente ataques con ácido o sustancias inflamables
Las 9 razones de género que se considerarían en el delito de feminicidio
La propuesta establece que se podrán considerar hasta nueve razones de género para acreditar el delito de feminicidio.
Entre ellas destacan:
- Signos de violencia sexual
- Antecedentes de violencia contra la víctima
- Delito motivado por estereotipos o prejuicios
- Relaciones de poder o subordinación
Responsabilidades adicionales para feminicidas
Además de las penas de prisión, la iniciativa plantea sanciones adicionales para los responsables, como:
- Pérdida de derechos sucesorios
- Pérdida de tutela, curatela y patria potestad
- Destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos
Asimismo, el delito de feminicidio sería imprescriptible, por lo que no aplicarán amnistías ni libertad condicionada.
También se plantea:
- Prohibir excusas absolutorias o atenuantes
- No permitir criterios de oportunidad ni conmutación de pena
Reparación del daño y atención a víctimas en la nueva ley de feminicidio
La iniciativa también establece medidas para garantizar la reparación del daño y la atención integral a las víctimas directas e indirectas.
Entre ellas se incluyen:
- Atención médica y psicológica urgente para sobrevivientes
- Asistencia jurídica especializada y gratuita
- Garantía del derecho a la verdad y a la justicia
- Seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio
- Entrega digna y respetuosa del cuerpo de la víctima
- Servicios de traducción e interpretación
Además, medios de comunicación y plataformas digitales deberán respetar la dignidad de las víctimas.
Programa nacional para prevenir feminicidios
La ley también contempla la creación de una Comisión Especial y un Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres.
Entre sus funciones estarán:
- Armonizar el tipo penal de feminicidio en todo el país
- Actualizar protocolos de investigación
- Crear grupos técnicos especializados en feminicidios
- Impulsar un registro nacional de feminicidios
Nuevas políticas públicas contra la violencia feminicida
La propuesta incluye políticas integrales como:
- Infraestructura y atención directa
- Centros LIBRE
- Centros de Justicia para Mujeres
- Espacios de refugio
- Línea de atención #079 Mujeres
- Alerta de Violencia de Género
- Abogadas de las Mujeres
- Gestión de datos
- El Secretariado Ejecutivo integrará información sobre feminicidios en coordinación con fiscalías y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- Protección a la infancia
- Se creará el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio
- Seguimiento
- Implementación de planes integrales de protección para mujeres sobrevivientes de violencia