La jefa de gobierno Clara Brugada anunció que la Ciudad de México (CDMX) se sumará al llamado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para solidarizarse con Cuba.

En conferencia de prensa, Clara Brugada mostró su solidaridad con Cuba y detalló que no tendrían que estar promoviendo este tipo de acciones si se respetara el derecho internacional.

Clara Brugada hará donación a Cuba tras llamado de AMLO

El pasado 14 de marzo, AMLO hizo un llamado a través de sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación en Cuba, cuya economía se ha visto gravemente afectada por el bloqueo de Estados Unidos.

Con su mensaje, AMLO invitó a la ciudadanía a “aportar con lo que se pueda” a la cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina para comprar alimentos, medicinas y petróleo.

AMLO reaparece con llamado de ayuda para el pueblo de Cuba (Captura de pantalla)

Clara Brugada se sumó al llamado de AMLO y anunció que hará una aportación personal para Cuba, además de que en CDMX se instalarán centros de acopio para llevar víveres a la isla.

“Voy a aportar de manera personal y estoy segura de que muchas personas en esta ciudad, que es profundamente solidaria, también lo harán para respaldar al pueblo cubano ante la situación tan grave que enfrenta”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX

Clara Brugada anuncia acopio en CDMX para Cuba tras llamado de AMLO

Este lunes 16 de marzo, Clara Brugada dio a conocer que la CDMX se sumará al llamado de AMLO por Cuba con centros de acopio, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos días.

Se espera que la población pueda donar medicamentos, artículos de higiene y comida no perecedera, aunque la ubicación de los centros de acopio y los mecanismos aún no se dan a conocer.

Clara Brigada criticó el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y dijo que la isla no necesitaría apoyo si se respetara el derecho internacional .