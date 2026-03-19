Los senadores de Morena atenderán el llamado de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y harán donaciones voluntarias a Cuba, isla que se ha visto afectada tras el bloqueo de Estados Unidos.

AMLO salió de su retiro en redes sociales con el fin de solicitar ayuda para Cuba con alguna aportación monetaria a una asociación civil; senadores de Morena se alistan para hacer su donación.

AMLO reaparece con llamado de ayuda para el pueblo de Cuba (Captura de pantalla)

Senadores de Morena confirman que donarán a Cuba tras llamado de AMLO

Por separado, los senadores Gerardo Fernández Noroña, Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila reiteraron la necesidad de apoyar a Cuba en la crisis humanitaria que atraviesa.

Ante esta preocupación en la isla, los senadores de Morena confirmaron que harán sus donaciones voluntarias tras el llamado de AMLO, aunque no detallaron el monto de la aportación.

Gerardo Fernández Noroña señaló que, en su caso, podría entregar lo equivalente a un mes de dieta; es decir, casi 133 mil pesos, aclarando que la cantidad es poca en comparación con la necesidad en Cuba.

Por su parte, Félix Salgado Macedonio dijo estar dispuesto a donar “todos sus ahorros” al pueblo cubano. Al ser cuestionado sobre un monto estimado de lo que entregaría, dijo que es “mucho dinero”.

Saúl Monreal Ávila comentó que dentro del partido hay varias propuestas para realizar una aportación para Cuba; sin embargo, dijo que no se ha formalizado un acuerdo general.

Sheinbaum asegura que aportaciones a fondo de Cuba son voluntarias (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Cabe mencionar que la presidenta Claudia Sheinbuam aclaró que las aportaciones que se realicen a Cuba no son de carácter obligatorio, por lo que los senadores podrán abstenerse.