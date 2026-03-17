La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que las aportaciones al fondo para Cuba realizadas a través de una asociación civil son completamente voluntarias.

Durante la conferencia mañanera del martes 17 de marzo de 2026, la mandataria reiteró su postura sobre las donaciones a la Asociación Civil Humanidad con América Latina, integrada por periodistas, escritores y ciudadanos con el objetivo de apoyar al pueblo cubano.

"Aprovecho para decir, porque siguen con esta cantaleta de ‘¿cómo es posible que se abra una cuenta para aportar?’: quien no quiera aportar, que no aporte, y quien quiera aportar, que aporte. Desde nuestro punto de vista, tiene un sentido solidario y fraterno hacia un pueblo en sufrimiento. Quien no esté de acuerdo está en su derecho” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Esta asociación cobró mayor notoriedad tras el respaldo público del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien incluso salió de su retiro para solicitar donaciones en favor de Cuba.

Sheinbaum responde a críticas por donaciones a Cuba

En el mismo espacio, Claudia Sheinbaum respondió a las críticas surgidas durante el fin de semana en torno a las aportaciones voluntarias a Cuba.

La presidenta señaló que los cuestionamientos no están relacionados con el sentido solidario del apoyo, sino que responden a posturas de otra índole.

“No tiene que ver con el sentido fraterno, sino con mucha mezquindad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, indicó que particularmente el domingo se intensificaron las críticas por parte de opositores a su gobierno y a la llamada Cuarta Transformación, quienes cuestionaron la solicitud de donativos a través de una cuenta bancaria de la Asociación Civil Humanidad con América Latina.

Cuba agradece apoyo de México

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció públicamente tanto a AMLO como a Claudia Sheinbaum por el respaldo mostrado hacia la isla.

A través de redes sociales, el mandatario cubano reconoció el gesto de apoyo y solidaridad, en medio de las dificultades derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Incluso llamó a AMLO, “hermano” por el apoyo que ha mostrado el expresidente de México a Cuba y que pocas veces re aparece en la vida pública tras su retiro de la política mexicana.

Hasta ahora son 4 ocasiones en las que AMLO ha decidido salir de este retiro después de dejar la presidencia de la república, esta última para demostrar su apoyo a Cuba.