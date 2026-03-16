El diputado del Partido del Trabajo (PT), Héctor Saúl Téllez, llamó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclarar información sobre el fondo para Cuba que difundió Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Téllez argumentó diversas anomalías que estarían en la cuenta bancaria donde recaudan fondos para Cuba por lo que piden aclarar las dudas una vez que se apruebe el Punto de Acuerdo.

Exigen al SAT aclarar colecta por Cuba que AMLO impulsa

Mediante un post en X, el diputado Héctor Saúl Téllez del PT extendió el Punto de Acuerdo que presentará, donde pedirá aclaración al SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la cuenta bancaria donde se recauda el fondo de apoyo para Cuba.

Luego de que el expresidente de México, AMLO, difundiera una cuenta de Banorte a nombre de la Asociación Civil ‘Humanidad con América Latina’ donde se hará la recaudación, surgieron dudas que piden aclarar.

Mediante cinco puntos, Téllez instó al SAT y la SHCP a 15 días, luego de que se apruebe el Punto de Acuerdo, para aclarar diversas dudas sobre esta recaudación, siendo estos:

Trámites que ‘Humanidad con América Latina’ hizo para su constitución y estatus de “donataria autorizada” con fechas exactas, documentos y criterios que aplicaron para su evaluación. Excusar la autorización de esta “en un tiempo récord”, brindando la “normatividad que los ampara” para llevar este proceso de forma acelerada. Nombres y cargos de quiénes realizaron la aprobación, así como comunicación externa que pudo haber intervenido en el proceso. Supervisión y auditoría que se realizará para “garantizar que los donativos” no se usen para otro fin que el objetivo principal, pidiendo “reportes sobre el destino final de fondos y deducibilidad fiscal”. Sanciones que se aplicarán si se llegan a detectar irregularidades.

En el post, el diputado del PT etiquetó al SAT y a la SHCP, constando que el 15 de marzo es el día en que se manda la petición formalmente.