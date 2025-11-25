El dueño de Miss Universo ventiló que Anne Jakrajutatip estaba siendo auditada y tenía serios problemas contables.

Antes de que se diera a conocer la orden de arresto de Anne Jakrajutatip por posible fraude, Raúl Rocha ya había hablado de los problemas legales que la también dueña de Miss Universo tenía.

Raúl Rocha ventiló los problemas de autoría que Anne Jakrajutatip, dueña de Miss Universo, tenía

La polémica de Miss Universo de Fátima Bosch puso al certámen de belleza en el ojo público, pero la orden de arresto de Anne Jakrajutatip está abonando más.

Pese a que se quiso involucrar a Raúl Rocha en la auditoría que Anne Jakrajutatip estaba recibiendo en Tailandia, el empresario mexicano se deslindó aunque ventiló a su socia.

Raúl Rocha explicó a Adela Micha que era mentira que su compra de Miss Universo al 50 por ciento estuviera siendo auditada, asegurando que era Anne Jakrajutatip la que estaba en problemas.

El empresario aseguró a la periodista que Miss Universo no está siendo auditada sino JKN Global Group, la empresa de su socia Anne Jakrajutatip y que la compra que él hizo del certámen fue “simple y llana”.

“Es ajeno a los problemas que ella trae [su compra de Miss Universo] pero son de ella”. Raúl Rocha, empresario.

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo. (@raulrocha777)

Sin embargo, señaló que era Anne Jakrajutatip la que estaba en problemas no solo al haber puesto en bancarrota a JKN Global Group, sino al perjudicar a los muchos socios que tenía y los múltiples giros empresariales en los que estaba.

Asimismo, argumentó que el problema de Anne Jakrajutatip fue el haber hecho las compras con una empresa pública y que cotizaba en la bolsa de valores.

“A ella la están auditando (...) ella es una empresa pública e invirtió no sé cuánta gente y está en muchos giros de negocios. Ella quebró la empresa pública”. Raúl Rocha, empresario.

Anne Jakrajutatip habría cometido fraude cuando vendió Miss Universo a Raúl Rocha

Raúl Rocha negó que estén auditando su compra de Miss Universo y es que la del problema legal es Anne Jakrajutatip cuando vendió el 50 por ciento.

Según información dada por medios, JKN Global Group -la empresa de Anne Jakrajutatip- no tiene registros completos de cuando vendió a Raúl Rocha Miss Universo.

Sin embargo, este es un problema de Anne Jakrajutatip y su contabilidad, más no de Raúl Rocha como comprador de Miss Universo.