La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una auditoría integral al Instituto Nacional Electoral (INE), tras la polémica relacionada con Guadalupe Taddei y la empresa Cajas Graf.

La mandataria solicitó transparentar los contratos del organismo electoral, tanto durante la gestión de Guadalupe Taddei como en administraciones anteriores e informar desde cuándo existen acuerdos con las empresas contratistas.

“La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo. Tiene que auditarse, tiene que transparentarse todos esos contratos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este martes 27 de octubre de 2026, la presidenta insistió en que la revisión debe abarcar el periodo actual del INE y las administraciones previas.

Sheinbaum recuerda revisiones de la UIF a contratistas del INE

Sheinbaum también recordó que, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada entonces por Pablo Gómez, congeló cuentas de empresas contratistas del INE.

De acuerdo con la mandataria, posteriormente se concedió un amparo que permitió levantar el congelamiento de las cuentas, por lo que las empresas pudieron continuar operando.

Aunque no proporcionó detalles adicionales sobre las compañías involucradas, Sheinbaum consideró necesario revisar nuevamente los contratos y realizar las auditorías correspondientes para esclarecer posibles irregularidades durante la gestión de Guadalupe Taddei.

“Recuerden que la UIF en el tiempo del presidente López Obrador, con Pablo Gómez al frente, congeló cuentas de estas empresas y fue un amparo quien le retiró este congelamiento y pudieron seguir operando” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta agregó que la ASF y las autoridades competentes deben intervenir para que la información relacionada con los contratos salga a la luz pública.

Sheinbaum pide transparencia en los contratos del INE

Al referirse al caso de Guadalupe Taddei y Cajas Graf, Sheinbaum sostuvo que en el INE no debe existir ninguna sombra de conflicto de interés ni de corrupción.

Por ello, reiteró que los contratos del organismo electoral deben transparentarse y someterse a revisión, con el objetivo de esclarecer las relaciones con las empresas proveedoras y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

“Porque es muy importante, no puede haber, como decía ayer, una sombra de conflicto de interés, corrupción, tiene que abrirse, transparentarse y no puede volver a ocurrir”

La solicitud de auditoría busca que se revisen los contratos correspondientes a distintos periodos del INE y que las autoridades competentes determinen si existen irregularidades y, en su caso, procedan conforme a sus atribuciones.