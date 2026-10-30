La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la petición de prisión preventiva contra Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ante los señalamientos por presuntas irregularidades en contratos relacionados con la emisión de credenciales para votar.

“No sé quién pidió la prisión preventiva, pero pues ¿quién define eso? La Fiscalía, ¿no? Pero lo primero que tienen que hacer es una auditoria y después de la auditoria, lo que se encuentre, si tiene algún asunto penal, pues que se presente a la Fiscalía y la Fiscalía tendría que hacer su propia investigación. Pero eso de pedir, ‘yo pido la prisión’, pues tiene que haber una investigación y tienen que deslindarse responsabilidades.” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera de este 30 de octubre, Claudia Sheinbaum pidió no adelantar conclusiones y sostuvo que primero deben realizarse las auditorías correspondientes para determinar si existen posibles responsabilidades administrativas o penales contra Guadalupe Taddei.

Sheinbaum pide investigar antes de solicitar prisión preventiva para Taddei

Al ser cuestionada sobre la petición de prisión preventiva contra Guadalupe Taddei tras su renuncia, Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar las medidas que procedan, una vez que existan elementos derivados de una investigación.

Asimismo, Sheinbaum explicó que primero debe efectuarse una auditoría y que, si se encuentran posibles delitos, los resultados deberán presentarse ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice su propia investigación.

“Tiene que haber una investigación, no se adelanten. Han salido temas públicos pero tiene que haber su investigación de la auditoria de la Fiscalía, y si consideran que se procese, se procede.” Claudia Sheinbaum

Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Daniel Augusto)

¿Por qué piden prisión preventiva contra Guadalupe Taddei?

El consejero electoral Arturo Castillo señaló posibles delitos contra Guadalupe Taddei relacionados con el uso abusivo de funciones y el enriquecimiento ilícito en licitaciones vinculadas con las credenciales de elector.

Por ello, se ha planteado la posibilidad de solicitar prisión preventiva contra Guadalupe Taddei, aunque la procedencia de esta medida dependerá de los elementos legales y de la actuación de las autoridades.

Sheinbaum también ha señalado que los presuntos problemas en la contratación pública no se limitarían al INE, sino que deben revisarse en otros organismos electorales.

Por ahora, la presidenta pidió esperar las auditorías y las investigaciones antes de determinar si existen responsabilidades y si corresponde proceder legalmente contra Taddei por su actuar en el INE.