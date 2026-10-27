Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de SOMOS, convocó a las fuerzas políticas de oposición, organizaciones ciudadanas y movimientos sociales a la conformación de un frente común en defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además de que se asegure la realización de elecciones libres y confiables en el año 2027.

Ante la crisis institucional y las presuntas irregularidades administrativas no basta la renuncia de Guadalupe Taddei, asegura el presidente de Somos.

La simple salida de Taddei del cargo no es suficiente. Es imperativo llevar a cabo una limpieza, una investigación exhaustiva, la imposición de sanciones y, sobre todo, la restitución de la independencia y autonomía del Instituto. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de SOMOS

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de SOMOS (@somosmxmexico / Instagram)

En conferencia de prensa, Acosta Naranjo reveló estar en conversaciones con dirigentes del PRI, PAN y de Movimiento Ciudadano (MC), para llevar a cabo acciones conjuntas.

Adelantó que algunas fuerzas políticas han manifestado su disposición de participar, mientras que otras consultarán la propuesta con sus órganos de dirección.

Paralelamente se está organizando movilizaciones ciudadanas.

La convocatoria se extiende a todas las fuerzas democráticas y a la ciudadanía. En 2027, la decisión no debe recaer en el poder, sino en la ciudadanía mediante su voto. Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de SOMOS

Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) exige investigar presuntas irregularidades en el @INEMexico. El presidente de @SomosMxMexico pidió corregir las normas sobre nombramientos y contratos, además de la renuncia de colaboradores de Guadalupe Taddei (@Presidencia_INE).⚖️ 📢 En conferencia de prensa, dijo que, de ser necesario, Somos, el partido que surgió de la llamada Marea Rosa podría convocar a movilizaciones con otras fuerzas políticas y organizaciones para defender la independencia del órgano electoral. 📹: @jalbertozamora / #MVSNoticias — MVS Noticias (@MVSNoticias) October 26, 2026

Somos aboga por el restablecimiento de los contrapesos internos y la transparencia en el INE

Somos sugiere renovar el Consejo General del INE. Emilio Álvarez Icaza, representante del partido, señala que las contrataciones y posibles conflictos de interés evidencian un deterioro institucional que trasciende la gestión de Taddei.

Cuestionando las atribuciones en la presidencia del INE, aboga por el restablecimiento de los contrapesos internos y la transparencia.

Por ello, en los próximos días se emprenderán acciones que destaparán más cosas que, posiblemente, impulsarán un cambio en el órgano constitucional autónomo.

Para SOMOS es fundamental dejar absolutamente claro que los demás funcionarios públicos que aparecen en los videos filtrados a lo largo de esta semana deben ser también retirados e investigados. Emilio Álvarez, representante de Somos ante el INE

Respaldando lo dicho, Marco Antonio Baños Martínez, también representante de Somos, adelantó que se hará una denuncia ante el Órgano Interno de Control, así como se enviará un escrito dirigido a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Aunado a esto, se analiza la posibilidad de acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos relacionados con las irregularidades que se han hecho públicas.