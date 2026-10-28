Lorenzo Córdova defendió la gestión que encabezó al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y aseguró que las auditorías realizadas durante su administración no detectaron irregularidades que comprometieran el uso de recursos públicos.

El exconsejero presidente respondió así a los señalamientos surgidos en medio de las investigaciones sobre la etapa de Guadalupe Taddei, y afirmó que el INE ha sido una de las instituciones más fiscalizadas de México.

Aunque rechazó las acusaciones, Lorenzo Córdova sostuvo que no tiene inconveniente en que la Auditoría Superior de la Federación vuelva a revisar su periodo de gestión al frente del INE.

Lorenzo Córdova defiende la transparencia de su gestión al frente del INE (Captura de pantalla)

Lorenzo Córdova responde a la posible auditoría y defiende su gestión en el INE

Mediante redes sociales, Lorenzo Córdova respondió a la auditoría que se realizará a su gestión frente al INE, lo que señala, sólo busca una distracción de lo que hoy vive el instituto.

Por ello, Lorenzo Córdova recordó que durante su presidencia, el INE fue una de las instituciones más auditadas; sin embargo, la ASF no encontró irregularidades y sus observaciones fueron atendidas.

Lorenzo Córdova refirió la auditoría de 2022, la cual tendría un recurso por uso indebido de recursos públicos en la elaboración de encuestas, como posible origen en la presidencia del INE.

Sin embargo, Lorenzo Córdova aseveró que dicha auditoría no tuvo ningún señalamiento, al igual que otras realizadas desde el Órgano Interno de Control del INE.

Lorenzo Córdova aseguró que el INE es permanentemente vigilado por los partidos, por lo que considera los señalamientos sin sustento, aunque no teme una nueva auditoría a su gestión.

Claudia Sheinbaum solicitó auditar al INE durante el periodo de Lorenzo Córdova

La respuesta de Lorenzo Córdova se da tras diversos señalamientos en torno a la situación de Guadalupe Taddei y la solicitud de Claudia Sheinbaum de que todo el INE sea auditado.

Durante la mañanera del 28 de octubre de 2026, la presidenta de México aseguró que la solicitud a la ASF es auditar el periodo de Lorenzo Córdova así como los contratistas, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera había congelado cuentas.

La auditoría de la ASF incluiría también al OIC del INE, además de que el ejercicio se mantenga de manera permanente, ya que muchos trabajadores actuales fueron contratados desde el IFE.