Ariadna Montiel llamó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a deslindar responsabilidades en el caso Taddei por presuntas irregularidades en contrataciones en el Instituto Nacional Electoral (INE).

“A todas luces la Auditoría Superior de la Federación deberá investigar y dar los resultados del caso para conocer la profundidad de los hechos que se han denunciado” Ariadna Montiel

En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena resaltó que la ASF debe investigar “todo, todo, todo” para que el proceso electoral de 2027 tenga certeza.

Asimismo, pidió castigar a quienes resulten responsables “si los hay” para salvaguardar la certeza jurídica y política en el instituto.

Ariadna Montiel pide a ASF investigación del caso Taddei para mantener certeza en 2027

Ariadna Montiel señaló que la ASF tiene que investigar el caso de Guadalupe Taddei tras su renuncia en el INE para brindar certeza al instituto.

Asimismo, señaló que la ASF tiene que deslindar responsabilidades ya que, en procesos administrativos “siempre hay una cadena de mando” para que tanto la ciudadanía como los partidos políticos estén tranquilos en el próximo proceso electoral.

“Justo eso es lo que le toca a la Auditoría Superior de la Federación, que se investigue y se deslinden las responsabilidades porque en estos procesos administrativos siempre hay una cadena de mando y de responsabilidades. Sí, se tiene que investigar todo para que todos estemos tranquilos, para que el proceso tenga certeza” Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena reiteró que desde el partido se pide que “haya certeza jurídica, certeza política para el proceso 2027″, lo que se logrará con la investigación, así como con la elección del o la nueva titular del INE desde la Cámara de Diputados.

“Eso pasa entre otras cosas porque la Cámara de Diputados elija por quien va a sustituir, que sea una persona adecuada, correcta que guíe el proceso electoral”, reiteró.

“Fue lo correcto”: Ariadna Montiel aplaude renuncia de Guadalupe Taddei

Por otra parte, Ariadna Montiel aseguró que Guadalupe Taddei hizo lo correcto al renunciar ante los cuestionamientos alrededor de su administración en el INE.

“Qué bueno que se presentó la renuncia en medida…de todos estos cuestionamientos, yo creo que fue correcto” Ariadna Montiel

De acuerdo con Ariadna Montiel, con su renuncia, así como con la investigación de la ASF se reforzará la certeza en el INE y el proceso electoral 2027.

Además, aseguró que “los partidos políticos tenemos gran interés en que las cosas en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral las cosas funcionen bien porque eso hace que tengamos certeza en el proceso”.