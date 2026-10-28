En medio de la polémica por el caso de Guadalupe Taddei, la senadora de Morena, Margarita Valdez recordó el pasado del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la presidencia de Lorenzo Córdova.

“El cochinero sabemos dónde empezó y les recuerdo que cuando la señora Taddei fue nombrada (...) el Consejo Nacional del INE, que estaba presidido por Lorenzo Córdova” Margarita Valdez. Senadora de Morena

Sobre el tema, la legisladora federal señaló que las irregularidades en el INE comenzaron mucho antes y resaltó que incluso Guadalupe Taddei fue nombrada mientras Lorenzo Córdova presidía el instituto.

Los dichos de Margarita Valdez coinciden con las declaraciones previas que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, pues atribuyó el nombramiento de Taddei al exconsejero presidente del INE.

Margarita Valdez afirma que el INE era un “cochinero” desde presidencia de Lorenzo Córdova

Las acusaciones, señalamientos y deslindes por el caso de Guadalupe Taddei no han llegado a su fin, pues ahora Margarita Valdez acusó que las irregularidades en el INE son de tiempo atrás.

Durante la sesión ordinaria del miércoles 28 de octubre, la senadora de Morena aseguró que desde la presidencia encabezada por Lorenzo Córdova Vianello, en el INE ya había un “cochinero”.

“El 2000, el 2006, el 2012. Y no nada más a nivel nacional, en todos los estados, incluyendo el mío, hacían su cochinero” Margarita Valdez. Senadora de Morena

Incluso, la legisladora federal pidió hacer más memoria, pues destacó que en las elecciones presidenciales de los años 2000, 2006 y 2012 se cometieron diversas irregularidades en todo el país.

Por ello, deslindó a Morena y al movimiento de la 4T al señalar que el “cochinero” en el INE no es su responsabilidad, debido a que insistió en que el mal desempeño de la autoridad tiene muchos años.

En el mismo sentido, Margarita Valdez exigió a la oposición dejar de intentar colgarle “sus pecaditos”, pues esas acciones empezaron del “lado derecho”, en referencia a “los conservadores”.

Margarita Valdez también afirma que Taddei llegó al INE por Lorenzo Córdova

En su reclamo por las acusaciones contra Morena por el caso de Guadalupe Taddei, Margarita Valdez secundó los señalamientos que hizo más temprano la presidenta Claudia Sheinbaum.

Así lo hizo debido a que resaltó que la llegada de la hoy exconsejera presidenta al INE, ocurrió mientras el instituto estaba bajo el mando de Lorenzo Córdova Vianello.

“Les recuerdo que cuando la señora Taddei fue nombrada… le dio su nombramiento el Consejo Nacional del INE, que estaba presidido por Lorenzo Córdova” Margarita Valdez. Senadora de Morena

Por eso, la senadora integrante de la fracción parlamentaria de Morena incluso sentenció que el “padre político” de Guadalupe Taddei no es otro más que Lorenzo Córdova.