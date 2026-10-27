Rita Bell acusa a Guadalupe Taddei de amenazarla en el INE

La consejera electoral Rita Bell López denunció públicamente haber recibido graves amenazas y temer por su integridad física tras distanciarse del grupo que respaldaba a la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

“He estado de verdad amenazada, he temido por mi vida, por supuesto. Con mucho miedo he estado durante todo este tiempo” Rita Bell

De acuerdo con Rita Bell el conflicto con Guadalupe Taddei surgió cuando solicitó detalles sobre los contratos irregulares otorgados a un proveedor vinculado con la exdirigencia, momento en el cual intermediarios comenzaron a intimidarla exigiéndole que frenara sus indagatorias.

Asimismo, Rita Bell aclaró la controversia en torno a una fotografía difundida en redes sociales, señalando que fue tomada en un encuentro organizado por la propia Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Rita Bell señala que fue amenazada tras deslindarse de Guadalupe Taddei y sus acciones en el INE

La consejera del INE, Rita Bell López Vences, declaró haber trabajado en un entorno constante de miedo y angustia, llegando a temer por su vida debido a las intimidaciones recibidas.

“He trabajado en esas circunstancias, muy angustiada, pero yo de verdad celebro que esto ya se haya destapado” Rita Bell

🔴 La consejera @RitaBellLpz denuncia amenazas de la ex consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei.



Asegura haber dado parte a la Contraloría de algunos temas



Entrevista de mis compañeros @agusrocko y @Oscar_Zuniga pic.twitter.com/y65spnXz0G — Andrea Meraz (@merazr) October 27, 2026

Rita Bell explicó que las agresiones comenzaron tras desmarcarse de la expresidenta Guadalupe Taddei, al solicitar información sobre contratos irregulares asignados al empresario electoral José Alfredo Hernández Casillas, y al denunciar u opinar sobre temas de paridad de género.

“He sido amenazada, han buscado a gente de todos los perfiles, sobre todo cuando yo pedía información, cuando me posicionaba, cuando denuncié lo de la paridad, fui amenazada por diferentes gentes (….) Estuve solicitando información. Yo me fui desvinculando de ella cuando veía pues una mentira tras otra... me recomendaron de un colectivo tener una ruta de seguridad porque he sido amenazada” Rita Bell

Aclaró que Taddei no la amenazaba directamente, sino que intermediarios y personas externas contactaban a ella y a su equipo para exigirles “que le bajara” o “que se calmara”.

“Ella no lo hacía (Taddei), pero yo tengo personas que me buscaban a mí y a gente de mi equipo que le decían: ‘díganle que le baje’, y me acusaba que yo estaba de traidora, que yo estaba beneficiando a no sé qué partido” Rita Bell

En esas llamadas la cuestionaban sobre por qué no apoyaba a la presidenta o por qué pretendía “dañar al INE”, la acusaban de ser “traidora” y en ocasiones le advertían “que se cuidara”.

“Normalmente era que me calmara, que qué estaba pasando conmigo, que por qué quería dañar al INE, que por qué no estaba apoyando yo a la presidenta; en otras ocasiones, que me cuidara” Rita Bell

Rita Bell aclaró que un colectivo de seguridad le sugirió trazar una ruta de protección personal. Asimismo, avisó a la Contraloría Interna del INE sobre las irregularidades que llegaban a su correo y afirmó contar con documentación de los hechos para colaborar con las autoridades en las investigaciones.

“Esta denuncia la hago con miedo, por supuesto... no es fácil lo que estoy señalando y bueno, pues por supuesto me tengo que cuidar, pero pues también hay que cuidar a la institución” Rita Bell

Rita Bell explica foto con el proveedor electoral José Alfredo Hernández Casillas

Ante la difusión en redes sociales de una fotografía en la que aparece junto al empresario y proveedor electoral José Alfredo Hernández Casillas, la consejera Rita Bell López Vences explicó que la imagen fue tomada en 2023 durante una cena en el restaurante Los Danzantes, en Coyoacán.

Reconoció haber acudido a dicha reunión a petición expresa de Guadalupe Taddei, en un encuentro en el que también estuvo presente Juan Carlos Cuervo (exdirector de Coordinación y Análisis del INE), añadiendo que le pidieron tomarse la fotografía.

Rita Bell afirmó tener la “conciencia tranquila”, admitiendo que “las imágenes siempre son muy complicadas”, pero señalando que Taddei “fue metiéndonos en un montón de problemas”.

Sostuvo que le pareció fundamental salir a dar la cara para defender su integridad y la de la institución, añadiendo que estaría dispuesta a dejar su cargo si eso evita afectar al instituto.