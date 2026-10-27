Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acudió junto con otros integrantes del partido a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra Guadalupe Taddei y otros funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hoy venimos a la Fiscalía General de la República para encargarle como institución que investigue, con base en sus facultades, todo lo que ya se hizo público y todo lo que no se ha hecho público que pueda estar pasando en el INE” Jorge Romero, dirigente nacional del PAN

🔵🎦 #EnVivo | Desde la Fiscalía General de la República, acompáñanos a presentar una denuncia relacionada con el @INEMexico.



¡Defender la democracia y la legalidad es defender a México! 🇲🇽#UnINELibre #INESinMorena https://t.co/S4dpQ2WwTC — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 27, 2026

En conferencia de prensa afuera de las instalaciones de la FGR, el dirigente panista detalló que la denuncia contempla seis presuntos delitos federales, a raíz de los señalamientos contra Taddei por un posible conflicto de interés relacionado con una empresa contratista del INE.

¿Cuáles son los delitos por los que el PAN denunció a Guadalupe Taddei?

De acuerdo con Jorge Romero, el PAN presentó una denuncia de hechos para solicitar que las autoridades investiguen posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos y en la asignación de contratos del INE.

Entre las conductas señaladas por el partido se encuentran:

Uso ilícito de atribuciones y funciones.

Cohecho.

Peculado.

Uso ilegal de recursos públicos.

Actos de corrupción.

Conflictos de interés.

El dirigente nacional del PAN sostuvo que la denuncia busca esclarecer el manejo del dinero público en el organismo electoral y revisar los contratos celebrados durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Además, exigió que se transparente quiénes trabajan en el INE y cuestionó si los funcionarios fueron incorporados mediante procedimientos de carrera o por vínculos familiares.

PAN acusa presunta estructura para otorgar contratos en el INE

Jorge Romero también señaló que, según la denuncia de su partido, habría existido una presunta estructura de operación que involucraría a funcionarios y empresas beneficiadas con contratos públicos.

De acuerdo con sus declaraciones, las posibles irregularidades no se limitarían a la simulación de procedimientos de contratación, sino que también abarcarían la asignación de contratos en distintas entidades del país.

El dirigente panista afirmó que algunos funcionarios habrían asumido determinadas responsabilidades dentro del INE para facilitar el otorgamiento de contratos por montos elevados a diversas empresas.

Estas acusaciones forman parte de los señalamientos del PAN y deberán ser investigadas por las autoridades competentes.

PAN estima mil 600 millones de pesos en contratos presuntamente irregulares

Jorge Romero afirmó que el PAN calcula que existen alrededor de mil 600 millones de pesos en contratos presuntamente irregulares relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei y otros funcionarios del INE.

El partido solicitó que se investiguen las contrataciones y se esclarezca el destino de los recursos públicos involucrados.

Por otra parte, el PAN pidió en la Cámara de Diputados que se emita una convocatoria para elegir a la próxima persona titular de la presidencia del INE.

Romero sostuvo que quien ocupe el cargo debe ser una persona ciudadana e imparcial.

Asimismo, planteó la creación de un comité técnico de selección que evalúe a los aspirantes y determine quiénes avanzarán a la etapa final del proceso.