Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México busca frenar el “coyotaje” en contratos de papelería electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Yo me puse a investigar y pedí que se investigara de cuándo viene el asunto de las empresas contratadas por la OPLES estatales y por el Instituto Nacional Electoral que son empresas que producen material para las elecciones (...) le digo yo estos coyotes, de dónde vienen estos coyotes de empresas que se dedican a hacer papelería electoral” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 28 de octubre de 2026, la presidenta también habló de la trayectoria de Guadalupe Taddei, quién renunció a la presidencia del INE después de ser acusada por conflicto de interés por contratistas del instituto, con el fin de deslindarla de Morena.

Sheinbaum recuerda escándalos del INE con la papelería electoral

Bajo el mismo contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el primer escándalo de los hermanos Hernández Casillas, viene del año 1999 en el Estado de México.

La presidenta Sheinbaum explicó más a detalle sobre esta situación, y recordó que en el año 2005, tuvieron que renunciar todos los consejeros electorales del Estado de México por una situación similar.

Es por ello que la presidenta Sheinbaum resaltó que este tipo de conflictos con la papelería electoral del INE no viene de la gestión de Taddei, sino que son problemas que tienen tiempo aquejando al Instituto Nacional Electoral.

E incluso hizo mención de una nota de El Universal, donde dan cuenta de las empresas que han trabajado con el INE en el año 2005.

Claudia Sheinbaum pide acabar con el coyotaje en el INE

Tras exponer estas investigaciones sobre el “coyotaje” del INE, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática que este tipo de empresas en el Instituto se tienen que terminar.

Además, la presidenta Sheinbaum expuso que hay al menos cuatro empresas en el INE que se dedican a la papelería electoral.

A su vez recordó que para la papelería del INE, existe Talleres Gráficos de México que se encarga de producir todas las boletas electorales.

Sin embargo señaló que si habrá más empresas, debería de existir mayor competencia para generar la papelería del INE y que esta no se concentre solo en estas cuatro compañías.