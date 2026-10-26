El senador de Morena y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez, exigió acciones contundentes contra la corrupción en el servicio público.

Las denuncias que en estos días se hicieron sobre la actuación de la Presidenta del INE, Guadalupe Taddei y su renuncia que presentó este lunes al cargo de la máxima autoridad del Instituto Electoral, tienen que llevarnos a reflexionar sobre la terrible enfermedad que no acaba de curar: La corrupción, el despilfarro, los enjuagues económicos y la ambición desmedida por el dinero público. Higinio Martínez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República

Esto luego de las denuncias relacionadas con la actuación de Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y la renuncia que, según sus declaraciones, presentó este lunes.

A través de una publicación en redes sociales, Higinio Martínez llamó a reflexionar sobre la corrupción, el despilfarro, los presuntos acuerdos económicos irregulares y la ambición por el dinero público.

Además, Martínez cuestionó que sean los periodistas quienes investiguen y presenten pruebas sobre posibles irregularidades de gobernantes y funcionarios, tal y como ocurrió con Guadalupe Taddei y su renuncia.

Higinio Martínez exige medidas anticorrupción tras salida de Guadalupe Taddei del INE (@higinio_mtz / X)

Higinio Martínez pide a Claudia Sheinbaum reforzar el combate a la corrupción

En su mensaje, Higinio Martínez señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con la autoridad legal, política y moral para impulsar medidas más severas contra estas prácticas ante lo señalado contra Taddei.

El senador Higinio Martínez consideró urgente establecer un programa anticorrupción y sostuvo que la mandataria podría recibir el respaldo de millones de personas si profundiza las acciones para combatir este problema.

¿Por qué tienen que ser los periodistas, los que denuncien y encuentren pruebas de corrupcion de los gobernantes y funcionarios públicos?. Es el momento de definiciones sobre este lamentable cáncer. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la fuerza legal, política y toda la autoridad moral para poner un alto a esto. Urge su programa anticorrupción. Higinio Martínez, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República

Martínez también reconoció que enfrentar la corrupción es una tarea difícil y aclaró que no se considera ajeno a las imperfecciones humanas. Sin embargo, insistió en que México necesita cambios profundos para garantizar un futuro favorable a las nuevas generaciones.

El legislador calificó la corrupción como un problema que requiere una intervención radical y llamó a tomar decisiones para frenar el uso indebido de los recursos públicos.

Las declaraciones de Higinio Martínez sobre Guadalupe Taddei colocan el combate a la corrupción en el centro de la discusión política, en un contexto marcado por las denuncias sobre la actuación de Taddei y los señalamientos relacionados con su permanencia al frente del organismo electoral.