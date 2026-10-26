Citlalli Hernández celebró la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar afectarlo rumbo a las elecciones 2027.

Yo creo que es acertado que haya renunciado la presidenta del INE. Me parece que es lo más lógico, la mayor responsabilidad institucional, porque no se puede afectar una institución como el órgano electoral a seis meses incluso de las elecciones. Citlalli Hernández, integrante de Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena destacó a su vez que la renuncia de Guadalupe Taddei es la primera en el INE que se da en consecuencia a las acusaciones.

Sin embargo, también señaló que las acusaciones en contra de Guadalupe Taddei sólo deben darse por parte de las autoridades para así evitar el linchamiento mediático.

Citlalli Hernández celebra renuncia de Guadalupe Taddei para no afectar las elecciones 2027

En entrevista para Radio Fórmula, Citlalli Hernández celebró la renuncia de Guadalupe Taddei, ya que esto evita alguna afectación al INE en medio del proceso para las elecciones 2027.

Añadió que en este tipo de acusaciones es bueno que se hayan dado consecuencias como es la renuncia, además de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya está investigando.

Citlalli Hernández destacó que las acusaciones de Guadalupe Taddei derivaron en una discusión pública en contra de la corrupción que, asegura, siempre se ha visto en el INE.

Por lo que señaló la gravedad de que fue la discusión mediática lo que visibilizó la corrupción en el INE, ya que no se veía con las irregularidades en el anterior Instituto Federal Electoral.

Al respecto, Citlalli Hernández aseguró que la actual estructura del actual INE venía del poderío del exconsejero presidente, Lorenzo Córdova, quien no ha sido investigado.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (Daniel Augusto)



