El Instituto Nacional Electoral (INE) designará a Blanca Cruz como presidenta provisional en sesión extraordinaria, en reemplazo de Guadalupe Taddei.

Su designación se someterá a votación la tarde de este martes en el Consejo General. De concretarse, Blanca Cruz quedará al frente del INE de manera provisional.

El titular definitivo del INE se conocerá tentativamente a finales de noviembre o principios de diciembre de 2026, de acuerdo con el calendario preliminar de la Cámara de Diputados.

Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG/X)

Uuc-kib Espadas y Blanca Cruz levantaron la mano para ser presidentes provisionales del INE

De acuerdo con reportes, la reunión privada entre las 10 consejerías del INE para elegir a la presidenta provisional tuvo lugar a las 8:30 de la mañana del 27 de octubre.

El primer tema a tratar fue sobre quienes estaban interesados en participar, siendo Uuc-kib Espadas y Blanca Cruz los dos nombres que se sometieron a votación.

Luego de considerarlos los perfiles con mejor relación entre sus pares, finalmente se decidió que Blanca Cruz tomara provisionalmente el lugar de Guadalupe Taddei, para mantener la paridad de género.

Con este nombramiento temporal, el órgano electoral pretende mantener la estabilidad en la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones constitucionales.

Blanca Cruz, consejera presidenta del INE (INE )

Sesión Extraordinaria del Consejo General votará designación de Blanca Cruz

Blanca Cruz fue elegida como presidenta provisional del INE después de que Guadalupe Taddei renunciara, en medio de acusaciones de posibles conflictos de interés y manejo irregular de recursos.

Su nombramiento será votado durante la Sesión Extraordinaria del Consejo General, que se prevé que sea celebrada a las 19:00 horas de este 27 de octubre de 2026.

De acuerdo con el calendario de la Cámara de Diputados, el procedimiento para elegir al nuevo titular podría durar de cuatro a cinco semanas, por lo que la nueva presidencia podría quedar definida hacia finales de noviembre.