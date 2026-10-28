Carlos César Cruz Muñoz, conocido como “El Semáforo” o “El Señor de las Luces”, fue detenido en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, durante un operativo coordinado por fuerzas federales.

De acuerdo con la información, Carlos César Cruz Muñoz es señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto sucesor de Iván Cazarín Molina, alías “El Tanque”.

Capturan en Oaxaca a Carlos César Cruz Muñoz, presunto sucesor de “El Tanque” en el CJNG

Fuerzas federales de seguridad ejecutaron un operativo en Tuxtepec durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre, dejando como detenido a Carlos César Cruz Muñoz, presunto sucesor de “El Tanque” en el CJNG.

Detienen a Carlos César Cruz Muñoz, presunto sucesor de “El Tanque” en el CJNG (Captura de pantalla)

Carlos César Cruz Muñoz es señalado por ser un presunto integrante de alto nivel dentro del CJNG, con operaciones en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, así como en regiones de Oaxaca.

Reportes indican que Carlos César Cruz Muñoz habría asumido funciones de liderazgo en el CJNG después de la detención de “El Tanque”, ocurrida el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco.

El ahora detenido es señalado por su posible participación en el asesinato de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal, ocurrido en mayo de 2025 en Boca del Río, en el estado de Veracruz.

Además de la detención de Carlos César Cruz Muñoz, durante el operativo se capturó a una mujer, identificada como presunta operadora logística de la organización criminal.

Asimismo, las autoridades aseguraron bienes con un valor estimado por arriba de los 8 millones 837 mil pesos, entre ellos:

Armas de fuego

Granadas

Vehículos

Motocicletas

Cuatrimotos

Un inmueble

Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica e integrar las investigaciones correspondientes.