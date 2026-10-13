Amílcar Olán está ubicable, afirma Omar García Harfuch tras comparecer ante la Jucopo

Omar García Harfuch aclaró que Amílcar Olán está ubicable para el gobierno federal, ante señalamientos de presunta huida.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana fue cuestionado a su vez sobre si Amílcar Olán tendría carpetas de investigación, lo que aclaró que es jurisdicción de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con señalamientos de medios, Amílcar Olán habría dejado Suiza con rumbo a Dubái o España, tras un video en el que fue dado a conocer su ciudad de residencia.

Amílcar Olán está ubicable, asegura Omar García Harfuch tras comparecer en el Senado

Desde el Senado y tras comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Omar García Harfuch confirmó que Amílcar Olán está ubicable para el gobierno federal.

Referente a si Amílcar Olán tendría carpetas de investigación como cuestionaron en el Senado, y debido a la publicación de audios que lo vincularían con El Tanque, Omar García Harfuch señaló que pediría información a la FGR para compartir el dato.

Sin embargo, correspondería a la FGR dar a conocer si Amílcar Olán está relacionado como apuntan los audios.

El cuestionamiento a Omar García Harfuch se da tras señalar la salida de Amílcar Olán de su residencia en Lugano luego de darse a conocer su ubicación. Según reportes, su paradero sería desconocido.

Asimismo, se reporta que hay una presunta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que hasta el momento no ha sido confirmada.