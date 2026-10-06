El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, confirmó ante el pleno del Senado que la dependencia a su cargo no mantiene una investigación contra Amílcar Olán.

Ante los cuestionamientos de los legisladores sobre por qué Hacienda no investiga a Amílcar Olán, Édgar Amador reiteró que, hasta el momento, la investigación no ha sido requerida.

Édgar Amador señaló que tanto Hacienda como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigan indistintamente, sin importar la persona, pero reiteró que no es el caso de Amílcar Olán.

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