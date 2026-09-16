Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), negó que existan órdenes de aprehensión contra Jorge Almícar Olán Aparicio o Andrés Manuel López Obrador.

La fiscal general de la República acudió al desfile militar del 16 de septiembre que presidió la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Zócalo de la CDMX.

Ahí fue abordaba por una reportera de Reforma, quien le cuestionó sobre la situación legal del hijo del expresidente AMLO -López Beltrán-, así como de su amigo y socio de negocios.

Ernestina Godoy, titular de FGR, aseguró que no hay órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán ni contra Andrés Manuel López Beltrán.



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FGR niega tener orden de aprehensión contra Almícar Olán por delincuencia organizada

Hace un par de días, el 14 de septiembre, se difundió la versión de que la FGR habría obtenido una orden de aprehensión contra Jorge Almícar Olán por delincuencia organizada.

De acuerdo con La Silla Rota, la presunta orden de aprehensión se habría otorgado en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el penal del Altiplano que se ubica en Estado de México.

La versión también indicaba que dicha orden de aprehensión se habría otorgado por la denuncia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la FGR contra la empresa Portacelis Gas and Oil por un presunto contrabando y defraudación de 834 millones de pesos.

La empresa se relaciona directamente con Jorge Almícar Olán.

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Anteriormente la presidenta Claudia Sheinbaum también había rechazado que existiera una investigación en contra del hijo de AMLO vinculada al tema del huachicol fiscal tras el retiro de la visa estadounidense que denunció a través de una extensa carta.

El 18 de agosto, durante la mañanera del pueblo, la presidenta aseveró que el retiro de la visa del aspirante de Morena a una diputación en Tabasco, se trataba de un asunto político que tenía hasta tintes de injerencia en la vida de México.

Reiteró que hasta ese momento, no existía prueba alguna de los presuntos vínculos de López Beltrán con la comisión de algún delito, pese a las acusaciones sobre involucramiento en el tema del huachicol fiscal.