Claudia Sheinbaum, presidenta de México, negó que se haya presentado una lista de periodistas en la conferencia de Derecho de Réplica de la consejera jurídica de la Presidencia: Luisa Alcalde.

La presidenta secundó la explicación de Luisa Alcalde al decir que no se exhibió a periodistas sino que sus publicaciones han sido usadas por una red para amplificar campañas.

“No hubo ninguna lista. Se presentaron nombres. Luisa lo que presentó y además está demostrado. Lo que demostró es el uso de las… redes sociales para amplificar, incluso generar noticias falsas a partir de una noticia…” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum negó que haya lista negras de periodistas y adversarios y aseguró que no hay ni habrá censura.

Claudia Sheinbaum recuerda campañas amplificadas a partir de publicaciones de periodistas

Claudia Sheinbaum dijo que existen campañas amplificadas a partir de publicaciones de periodistas y que estas son usadas por redes parar generar tendencias en la opinión pública.

Algunos casos, dijo, son las campañas de “narcogobierno” o “narcopresidenta”. Incluso dijo que hay campañas hechas con noticias viejas como el desabasto de medicamentos en casos aislados los cuales se han solventado y aclarado.

Claudia Sheinbaum insistió que hay redes que usan publicaciones de periodistas o medios de comunicación para generar otras notas que resultan falsas; sin embargo, negó la existencia de una lista de críticos.

Claudia Sheinbaum niega censura a medios o periodistas

“Nadie esta censurándolos…”, dijo Claudia Sheinbaum y agregó que no hay medios, periodistas o conductores que hayan sido silenciados por sus publicaciones.

La mandataria mexicana resaltó que hay derecho de réplica a pesar de que se recuperen notas que han sido aclaradas en su momento.