Artículo 19 cuestionó el mecanismo de monitoreo de periodistas, para combatir la desinformación desde el espacio “Derecho de Réplica”, contra la presunta “red de amplificación digital”.

De acuerdo con su comunicado, Artículo 19 se dijo preocupado por la lista de periodistas y presuntos opositores políticos al gobierno, ya que plantea diversos cuestionamientos.

Además, las listas y el análisis contravendría a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y acceso a la información, ya que estigmatizaría la labor periodística.

Artículo 19 cuestiona listas de periodistas para combatir la desinformación

Mediante comunicado, Artículo 19 externó su preocupación por el mecanismo de monitoreo y calificación de la conversación pública que incluye las listas de los periodistas y comentaristas.

Artículo 19 cuestiona monitoreo a periodistas para combatir la desinformación (Captura de pantalla)

Artículo 19 mencionó que este monitoreo podría contravenir los estándares internacionales sobre libertad de expresión, bajo el argumento de combatir la desinformación.

A consideración de Artículo 19, la desinformación no debe combatirse mediante censura o prohibiciones, sino fortaleciendo el debate público y en respeto al derecho constitucional.

La organización añadió que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos ha condenado las campañas de hostigamiento en otros países, en contra de periodistas.

Ya que las mismas incitan a la intolerancia y provocar la violencia, ante el impacto del monitoreo que llevaría a los periodistas a abstenerse del debate público.

Artículo 19 cuestiona participación de Luisa Alcalde en monitoreo de medios

Sin embargo, Artículo 19 también cuestionó la participación de Luisa Alcalde, la consejera Jurídica de Presidencia, en el monitoreo de medios y sobre Derecho de Réplica.

Artículo 19 señaló que el monitoreo de parte del Luisa Alcalde contraviene la protección a la libertad de expresión ya que implica recursos institucionales contra quienes sean críticos.

Apunta en específico la falta de metodología utilizada y la falta de evidencia sobre la acción organizada entre los integrantes de la lista, así como la falta de criterios.