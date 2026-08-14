Carmen Aristegui respondió a Claudia Sheinbaum tras la polémica por la supuesta lista negra de periodistas presentada en Derecho de Réplica.

“Yo no dije que Sheinbaum sea Hitler ni Stalin, punto; si ella entendió eso, está equivocada.” Carmen Aristegui, periodista mexicana

La periodista negó haber comparado a Claudia Sheinbaum con Hitler o Stalin y aclaró que sus referencias históricas se centraron en el uso de listas para identificar personas.

En ese sentido, Claudia Aristegui pidió a Claudia Sheinbaum escuchar su crítica completa, pues consideró que se interpretó de manera incorrecta.

Además, la periodista de 62 años de edad advirtió que la libertad de expresión no es una concesión del gobierno y recordó presiones sufridas en sexenios anteriores.

Carmen Aristegui pide a Sheinbaum escuchar su crítica completa

Carmen Aristegui respondió a Claudia Sheinbaum tras la polémica por la supuesta lista negra de medios y comunicadores, en donde la periodista estaba incluida, esto durante la conferencia de Luisa Alcalde: Derecho de Réplica.

“Las listas porque una lista es lo que se presentó: técnicamente una lista es eso un conjunto de nombres apellidos enlistados formados uno tras otro.” Carmen Aristegui, periodista mexicana

Ante esto, Aristegui invitó a Claudia Sheinbaum a escuchar directamente el comentario que originó la polémica, pues consideró que la presidenta retomó una versión que no corresponde con lo que realmente dijo.

Su crítica, explicó, se centró en la presentación de nombres y apellidos de periodistas y medios dentro de la exposición de Luisa Alcalde, algo que consideró preocupante por el precedente que puede representar para la libertad de expresión.

Yo invito a la presidenta de México a que escuche mi comentario. Escuche usted lo que dije presidente, es muy parecido a lo que usted dijo en 2021: que cuando un régimen o un gobierno hace listas, pues nos hace evocar cosas que no queremos ver repetidas en la humanidad, y no repito lo que ya dije en ese comentario que está circulando en nuestro sistema multiplataforma. Pero yo invito a la presidenta de México a que escuche ella directamente lo que yo dije, así como ella nos pide que escuchemos a Luisa María Alcalde el pasado miércoles". Carmen Aristegui, periodista mexicana

En respuesta, Sheinbaum aseguró durante su conferencia mañanera que no existe ninguna “lista de Sheinbaum” y cuestionó quién estaría censurando a Aristegui, al señalar que la periodista puede expresarse libremente en su programa.

Aristegui también rechazó que la libertad de expresión sea una concesión del gobierno y recordó que periodistas y medios han enfrentado presiones y consecuencias laborales por ejercer este derecho.

“La libertad por cierto no es una graciosa concesión del gobierno la libertad por cierto no es para agradecerle al gobierno que podamos decir lo que estamos diciendo: es un derecho. Es verdad lo que dijo la presidenta, le reconozco lo que dijo de Peña Nieto, de Calderón, yo salí de muy mala manera de medios de comunicación por investigaciones periodísticas. Eso es absoluta verdad.” Carmen Aristegui, periodista mexicana

La periodista reconoció que Sheinbaum tiene razón al señalar casos de presiones durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero insistió en que su cuestionamiento actual se refiere específicamente a la presentación de las listas y sus implicaciones.