Luisa Alcalde, consejera jurídica de Presidencia de la República, respondió a la polémica generada tras la presentación de una supuesta “lista negra” de periodistas.

Mediante un posicionamiento difundido en video, Luisa Alcalde rechazó que se trate de una “lista negra de periodistas enemigos del gobierno federal”, sino dijo es un análisis de un ecosistema digital que amplifica tendencias a través de las redes sociales.

“Es falso que se hayan emitido listas negras”. Luisa Alcalde

Luisa Alcalde rechaza que supuesta “lista negra” de periodistas represente una acusación directa

Luisa Alcalde se pronunció tras la difusión de una supuesta “lista negra” de periodistas opositores al gobierno federal, la cual fue presentada durante su sección Derecho de Réplica en la conferencia mañanera del miércoles 12 de agosto de 2026.

De acuerdo con la consejera jurídica de Presidencia, la mención de ciertos nombres o medios en una lista no implica una acusación directa de que forman parte de alguna operación.

“Lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quiénes aparecen en este ecosistema. Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político. Eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación”. Luisa Alcalde

Por el contrario, Luisa Alcalde señaló que los nombres de periodistas o medios que aparecen son identificados como puntos de origen de noticias u opiniones que son aprovechados por estructuras externas de manipulación informativa, mejor conocidos como “trols”.

Ante ello, sostuvo que el objetivo de dicho listado es desglosar la ruta que sigue el proceso de desinformación masiva para beneficio de las audiencias, pues estas se amplifican por cuentas en millones de publicaciones a nivel mundial.

Luisa Alcalde difunde listas de periodistas y políticos que atacan a la 4T (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Alcalde señaló que el derecho a la información incluye conocer con precisión cómo operan los mecanismos que inflan artificialmente las tendencias en redes sociales.

Esto diferenciando la labor periodística de las tácticas de amplificación coordinada que ocurren de manera sistemática, aunque indicó que se busca indagar si algunas de estas redes sí son financiadas intencionalmente.

Alcalde reiteró que la finalidad es transparentar estos hallazgos para que la audiencia identifique cuándo una conversación digital es orgánica y cuándo responde a una estrategia diseñada para influir en la percepción pública.