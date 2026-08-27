La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, confirmó que será en los próximos días cuando se publiquen los lineamientos de derechos de las audiencias en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Una vez aprobados el día de hoy, son enviados al Diario Oficial de la Federación para su publicación” Luisa Alcalde

Durante la conferencia de prensa Derecho de Réplica del miércoles 26 de agosto, la funcionaria federal resaltó que una vez que sean publicados, los lineamientos van a entrar en vigencia para su aplicación.

Cabe destacar que fue este mismo día cuando la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó los lineamientos generales sobre los derechos de las audiencias.

Luisa Alcalde. Lineamientos sobre derechos de las audiencias (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Lineamientos de derechos de las audiencias se publicarán en el DOF en próximos días

Una vez que se dio por terminada la etapa de consulta pública y se recibieron observaciones de concesionarios, la CRT aprobó el miércoles 26 de agosto de 2026 los lineamientos de derechos de las audiencias.

En ese sentido, la consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, Luisa Alcalde, destacó que los lineamientos se van a turnar al DOF para que sean publicados durante los siguientes días.

Sin embargo, aún no existe una fecha definida para la publicación en el DOF de los puntos, debido a que se espera que se dé inicio al proceso que corresponde para su posterior difusión.

“En los próximos días, ya a partir de esta aprobación, que sean publicados en el Diario Oficial y con ello formalizar la vigencia de estos lineamientos” Luisa Alcalde

De la misma forma, Luisa Alcalde recordó que una vez que los lineamientos de derechos de las audiencias se publiquen de manera oficial en el DOF, también se avanzara con su respectiva entrada en vigor.

CRT aprobó los lineamientos de derechos de las audiencias

Durante la sesión de este miércoles 26 de agosto de 2026, la CRT aprobó la regulación oficial que establece los mecanismos de atención a quejas en medios de comunicación.

La normativa establece que las empresas de radiodifusión deberán contar con un código de ética, además de mantener la figura independiente de una defensoría técnica especializada.

Los lineamientos de derechos de las audiencias también determinan la obligación de diferenciar de forma clara la información noticiosa de las opiniones o del contenido de tipo publicitario.

Durante el proceso, el organismo fijó que la CRT únicamente participará si los medios omiten dar respuesta previa al trámite iniciado formalmente por los radioescuchas o televidentes.

Finalmente, la autoridad administrativa aclaró que los lineamientos de derechos de las audiencias respetan la libertad de expresión, pues eliminó sanciones directas a los criterios netamente editoriales.