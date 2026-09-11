La periodista Verónica Trujillo acusó que, presuntamente, el gobierno de Zacatecas expuso sus datos personales, así como el de otros comunicadores, madres buscadoras, activistas y críticos.

En entrevista con López-Dóriga, Verónica Trujillo cuestionó el interés de las autoridades por tener información privada e incluir datos como sus domicilios, placas vehiculares y situación fiscal.

“Esto no se lo pueden hacer a nadie”. Verónica Trujillo, periodista mexicana

Verónica Trujillo acusa presunta filtración de sus datos personales por autoridades de Zacatecas

Verónica Trujillo denunció la existencia de una lista, con membrete de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, en la que aparece información personal de periodistas, activistas y personas críticas del gobierno.

¿Quién es Verónica Trujillo? Periodista mexicana (Redes sociales)

De acuerdo con la información, el documento del gobierno de Zacatecas incluye referencias a presuntos diagnósticos y padecimientos de salud, incluidos señalamientos relacionados con salud mental.

La periodista explicó que el origen de estas listas estaría relacionado con un incidente ocurrido el 27 de agosto de 2024, durante un evento por la paz, en el que una madre buscadora encaró a David Monreal.

Según el relato de Verónica Trujillo, después de ese episodio comenzaron a elaborarse listas que identificaban a personas inconformes, conflictos sociales y políticos, así como a madres buscadoras y colectivos.

La periodista afirmó que Artículo 19 ya estableció comunicación con ella y que se encuentra recibiendo acompañamiento legal ante lo que Verónica Trujillo señala como la vulneración de sus datos personales.

Asimismo, la comunicadora sostuvo que no existe posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno de Zacatecas y aseguró que continuará ejerciendo el periodismo de manera independiente.