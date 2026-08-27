La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) respaldó los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias, aprobados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

A través de un comunicado, la CIRT reveló que casi 9 mil personas participaron en la consulta para la nueva normativa, que representaría un balance entre la regulación, la libertad editorial y de expresión.

CIRT se pronuncia a favor de nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias

Tras la consulta pública y pese a las críticas de diversos sectores, la CRT aprobó este miércoles 26 de agosto los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

CIRT respalda nuevos lineamientos de derechos de las audiencias (Especial)

La CIRT se dijo a favor de nuevos lineamientos aprobados en favor de los derechos de las audiencias, pues se habrían atendido las preocupaciones planteadas por la industria sobre la intervención del gobierno.

Destacó que la nueva normativa representa un balance entre la regulación, la libertad editorial, la libertad de expresión y la viabilidad económica de la industria mexicana de la radio y la televisión.

De acuerdo con la información, en los lineamientos aprobados se descartó la posibilidad de que la CRT interviniera de oficio o “en cualquier momento” ante determinados contenidos.

En este marco, la CIRT anunció que mantendrá un diálogo permanente con el gobierno federal y con las audiencias y realizará talleres para implementar la nueva normativa.

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