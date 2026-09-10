Derecho de réplica, programa conducido por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, se mantiene, afirma Claudia Sheinbaum.

En su conferencia matutina de este 10 de septiembre, la Presidenta de México aclaró que el espacio que tiene como objetivo desbaratar campañas de desinformación mediante datos y registros oficiales, no fue abandonado solo se puso en pausa.

Esta decisión derivó de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, tema que requería concentración y dedicación por parte del gabinete de Sheinbaum, entre ellos, Luisa María Alcalde, de 39 años.

“En el periodo que estábamos haciendo la glosa del informe, decidimos que se concentrará en la glosa” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Tras cumplirse el compromiso, el proyecto se reanuda, indica la mandataria, de 64 años, a la par que advierte que el programa continuará mientras sigan difundiéndose mentiras alrededor de su administración.

“Vamos a seguir. Mientras se sigan diciendo mentiras pues nosotros tenemos que replicar. Puedo hacer el llamado a que todos seamos responsables y cumplamos con el derecho a la información establecido en la Constitución, derecho a la verdad, pero difícilmente algunos medios van a escuchar lo que digamos” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sheinbaum presume efectividad de Derecho de réplica

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el programa Derecho de réplica está cumpliendo su propósito, cada vez son más las personas que deciden informarse sobre la situación del país a través de canales oficiales.

Esto ha provocado que programas que manipulan y desinforman pierdan audiencia.

“Muchos de estos (programas) han perdido un rating tremendo o se quedaron con un porcentaje muy pequeñito” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La Jefa del Ejecutivo da por hecho que son las consecuencias de dirigir con odio y resentimiento un medio.