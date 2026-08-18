Claudia Sheinbaum descartó una ruptura en la relación entre México y Estados Unidos tras la suspensión de visas a políticos vinculados con la Cuarta Transformación.

“Nosotros queremos la mejor relación, pero tampoco debemos dejar de informar y debemos dejar de decir lo que pensamos, tanto a nivel diplomático, como a nivel público” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

En la mañanera del 18 de agosto de 2026, la presidenta de México afirmó que el país busca mantener “la mejor relación” con Estados Unidos, aunque expresó que las diferencias deben señalarse por vías diplomáticas y públicamente.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum advirtió que la cancelación de visas sin pruebas puede interpretarse como injerencia en asuntos internos y recordó que las decisiones sobre México corresponden únicamente a los mexicanos.

Claudia Sheinbaum acusa posible injerencia de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum señaló durante su conferencia matutina este 18 de agosto, que el retiro de visas no afecta la relación bilateral y sostuvo que, cuando existen acusaciones sobre posibles delitos, Estados Unidos debe presentar las pruebas correspondientes mediante los mecanismos legales establecidos.

Sheinbaum también consideró que la cancelación de visas a personas políticamente expuestas puede representar una forma de injerencia en asuntos internos de México, particularmente cuando no se presentan elementos que sustenten señalamientos de carácter criminal.

“La visa es una relación de Estados Unidos con una persona, no tenemos porqué sentarnos a ver a quien le van a quitar la visa y por qué” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sobre el caso de Andrés Manuel López Beltrán, Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México no ha recibido información de Estados Unidos sobre los motivos de la revocación de su visa y descartó iniciar una investigación únicamente por esa decisión.

Sheinbaum insistió en que México mantiene una relación de coordinación con Estados Unidos, pero sin subordinación, y advirtió que las decisiones sobre el país corresponden a los mexicanos.

Además, señaló que las elecciones estadounidenses de noviembre de 2026 podrían influir en la utilización de México dentro del debate político de ese país.