Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México le respondió al PRI y al PAN por retiro de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán.

“No hay nada contra el hijo del presidente y si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación nosotros, como he dicho, no vamos a cubrir a nadie si cometió un delito pero tampoco porque estados unidos le quite la visa vamos a abrir una investigación” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde la conferencia mañanera del pueblo del viernes 14 de agosto de 2026, la presidenta Sheinbaum se pronuncia por este decisión del Gobierno de Estados Unidos en contra de Andrés Manuel López Beltrán.

Ante ello, la presidenta de México señala que en caso de existir una investigación en contra del morenista estaría a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).



