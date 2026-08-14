Claudia Sheinbaum, presidenta de México, apuntó a la injerencia política, tras ser cuestionada sobre el tema del retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán.

“Mi opinión es que esta cancelación de visas que han hecho ha personas políticamente expuestas, tiene un sentido político, esencialmente”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Pues la presidenta de México Claudia Sheinbaum, aseguró que la cancelación de visas en Estados Unidos no es un proceso que se lleve en todos los países

“No es parejo a todos los países; si su sentido fuera relacionado con delincuencia o con alguna prueba de algún tema relacionado con la entrada de un ciudadano de Estados Unidos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por lo que Sheinbaum precisó que el retiro de visas es parte de la injerencia en la política mexicana que Estados Unidos viene haciendo.

“Es un sentido de injerencia en la política mexicana, esa es mi opinión, porque no veo yo otra razón”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

#ÚLTIMAHORA La cancelación de visas a políticos mexicanos “tiene un sentido político esencialmente”, señala la presidenta Claudia Sheinbaum.



“No es parejo a todos los países”, agrega, en referencia a la cancelación de la visa a Andy López Beltrán.



Y señala que esto podría… pic.twitter.com/CD4JwoUd5K — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 14, 2026

Ante la injerencia política hay que ser valientes: Claudia Sheinbaum

Tras dar su postura sobre la cancelación de visas por parte de Estados Unidos a cualquier ciudadano, incluido López Beltrán y ver injerencia política, Sheinbaum dijo que hay que ser valientes.

Pues explicó Sheinbaum que a lo largo de la historia México ha defendido en varias ocasiones su soberanía.

“México tiene una larga historia de defensa de la soberanía, desde la independencia, hay que recordar que México inicia su intendencia en 1810 viene la consumación en 1821, pero España no reconoce hasta 1836, desde que se reconoce se vienen muchos países, Francia con la Guerra de los Pasteles, Estados Unidos de querer entrar a México. Se repite varias veces, en todos los casos hay una defensa heroica, porque en México el pueblo decide”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como también expuso Sheinbaum la injerencia política en tiempos más contemporáneos en los propios gobiernos del PRI y el PAN.

“A lo largo del siglo ha hábitos muchas injerencia con gobiernos, en su momento con el PRI, el PAN en particular tras abrir las puertas a la agencia de Estados Unidos, es una visión de que los países no sean independiente y soberanos, sino que responda a un solo intereses y no es sólo es para Estados Unidos es en todos los países”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con ello, Sheinbaum dijo que ahora en el tema en específico de la cancelación de visa “hay que ser valientes”, así como si fuera el caso de que Estados Unidos presentará pruebas en contra de cualquier mexicano, será juzgado, pero bajo las leyes de México.